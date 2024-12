Verstappen kijkt uit naar einde seizoen: "Ben net een vleermuis"

Het Formule 1-seizoen zit er bijna op. Vandaag wordt er nog geracet in Qatar en volgende week wordt het seizoen afgesloten in Abu Dhabi. Veel coureurs zijn moe, en dat geldt ook voor Max Verstappen. Hij stelt dat hij zich momenteel voelt als een soort vleermuis.

Het huidige seizoen eindigt met een zeer zware triple header. Vorige week werd er gereden in Las Vegas, en nu wordt er dus gereden in het Midden-Oosten. Het zorgt voor veel kritiek, want het seizoen duurt lang en de coureurs en de teamleden hebben het er zwaar mee. Ook Max Verstappen voelt zich een beetje moe, al probeert hij in de laatste weken van het seizoen iets meer te ontspannen. Hij vierde een feestje na zijn titelrace in Vegas, en hij heeft zijn familie meegenomen naar Qatar.

Verstappen kijkt uit naar de laatste races van het seizoen. Na zijn sterke kwalificatie op zaterdag in Qatar, sprak Verstappen zich bij De Telegraaf uit over de laatste fase van het huidige seizoen: "Ik ben ook wel blij dat het bijna klaar is. Of ik moe ben? Nou, het is meer dat ik de hele tijd in het donker leef. Vorige week in Las Vegas ook al. Ik zal niet zeggen dat het deprimerend is, maar ik heb wel een beetje zonlicht nodig. Nu ben ik net een vleermuis." Volgende week in Abu Dhabi wordt er ook onder het kunstlicht gereden.