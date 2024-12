Berusting bij Sainz na P7: "Hebben de harde limiet gevonden qua rondetijd"

Carlos Sainz zal de Grand Prix van Qatar later vandaag gaan aanvangen vanaf de zevende positie. Volgens de Spanjaard had hij op P6 moeten staan, maar was dat wel het maximaal haalbare. Dat komt volgens hem vooral door de 'fundamentele problemen' die Ferrari op het Qatarese circuit heeft.

Ferrari-coureur Carlos Sainz was voorafgaand aan het Grand Prix-weekend in Qatar niet heel erg positief over de kansen van de Scuderia op het Losail International Circuit. De Spanjaard stelde na de GP van Amerika dat de SF-24 op alle resterende circuits zou kunnen winnen, behalve op het bloedsnelle circuit in Doha, dat volgens hem simpelweg niet bij de SF-24 zou passen. Hier lijkt de Madrileen gelijk in te hebben, want tijdens de sprintrace leek Ferrari niet de pace te hebben van de McLarens en George Russell.

Fundamentele problemen

Het Italiaanse team had echter tussen de sprintrace en de kwalificatie voor de hoofdrace nog wel de kans om de setup te wijzigingen, om zodoende meer snelheid uit de auto te kunnen halen. Ferrari heeft ook wel degelijk dingen veranderd, maar die hebben volgens Sainz niet geholpen. Hij stelt dat setup wijzigingen dit weekend niet gaan helpen om de fundamentele problemen die de SF-24 op het Losail International Circuit heeft op te lossen.

"We hebben zeker een aantal dingen geprobeerd, zowel qua afstelling als qua bandenpreparatie, maar het leek onze fundamentele problemen niet op te lossen", stelde de viervoudig Grand Prix-winnaar tegenover Motorsportweek. "Het lijkt erop dat onze balans, onze balans in de bochten en onze totale belasting van de auto in deze lange, gecombineerde vijfde-zesde versnelling bochten, niet zo goed presteert als zou moeten", vertelt Sainz, die aangeeft dat Ferrari de 'harde limiet' heeft gevonden qua rondetijd.

"Ik denk dat we alles hebben geprobeerd met de zachte band om het beter te laten werken: sneller, langzamere out-lap, alles wat je maar kunt bedenken. En we lijken gewoon een beetje een harde limiet te vinden met de rondetijd die we konden produceren, met name met Charles, met de nieuwe vloer, en ook met mij met een iets moeilijkere sessie dan gisteren. Maar ik denk dat het is wat het is."

Geen slipstream

Ondanks de problemen stelt Sainz dat hij niet op P7, maar op P6 had moeten staan. "Tot nu toe denk ik dat we alles hebben gemaximaliseerd. Ik had me alleen moeten kwalificeren op P6 in plaats van P7", aldus de 30-jarieg Spanjaard, die weet waarom hij niet kon maximaliseren. "Ik ging de laatste ronde van Q3 in zonder een auto voor me, dus ik had geen slipstream. Ik weet niet waarom we aan kop lagen, want wanneer je een tow hebt, levert dat normaal gesproken een paar gratis tienden op op de rechte stukken. We hebben daar dus wat tijd laten liggen, maar verder was het een goede ronde, en het maximaal haalbare wat ik met deze auto kon."