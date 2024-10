Sainz schrijft Ferrari alvast af voor winst in Qatar: "Is geen Ferrari-circuit"

Het team van Ferrari is bezig aan een zeer sterke reeks sinds de zomerstop. De Italiaanse renstal won drie van de zes Grands Prix na de break en hoopt daar nog meer overwinningen bij te kunnen schrijven voor het einde van 2024. Volgens Carlos Sainz is dat ook zeker mogelijk, al is er één circuit waar hij Ferrari kansloos acht.

Ferrari heeft een aantal zeer sterke weekenden achter de rug. De Italianen wonnen zowel hun thuisrace in Monza als de Grand Prix van de Verenigde Staten met Charles Leclerc, waarna Carlos Sainz afgelopen weekend de Grand Prix van Mexico op zeer dominante wijze op zijn naam wist te schrijven. De Scuderia heeft hierdoor drie van de laatste vijf races weten te winnen in de Formule 1.

Het team lijkt op alle type circuits goed uit de voeten te kunnen, maar dat is volgens Carlos Sainz een misvatting. De 30-jarige rijder doelt daarbij vooral op de Ferrari-problemen in Texas. Leclerc ging daar op zondag wel met de overwinning aan de haal, maar de Ferrari-rijders hadden het tijdens de kwalificatie en sprintkwalificatie erg lastig. Dat had vooral te maken met de snelle bochten in de eerste sector. Deze problemen heeft het team nog niet weten op te lossen, waardoor Ferrari kwetsbaar zal blijven op circuits met snelle bochten. Sainz kan dan ook al één circuit opnoemen waar het Italiaanse team het voor het einde van 2024 nog moeilijk zal gaan krijgen. "We komen nog steeds snelheid tekort in de snelle bochten, vooral in de kwalificatiemodus", legt de Madrileen uit tegenover Motorsport.com. "Daardoor heb ik het gevoel dat Qatar nog steeds een lastige race voor ons zal worden."

Sainz durft zelfs te stellen dat Ferrari kansloos zal zijn voor de overwinning op dat circuit. "Op alle andere circuits zullen we er goed bij zitten. Dat betekent dat je op bijna elk circuit kans maakt om te winnen. Dat zal niet het geval zijn in Qatar, want dat is volgens mij helemaal geen Ferrari-circuit."