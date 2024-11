Marko zeer tevreden: "Auto weer in het kleine window gekregen"

Het team van Red Bull Racing kende een verrassend sterke kwalificatie in Qatar. Max Verstappen noteerde de snelste tijd, en Sergio Perez wist ook het derde gedeelte van de kwalificatie te bereiken. Helmut Marko concludeert dat Red Bull de auto weer in het juiste window heeft gekregen.

Verstappen leek na afloop van de sprintrace kansloos te zijn voor de pole position in de Qatarese kwalificatie. Niets bleek echter minder waar te zijn, want Verstappen noteerde een opvallend sterke ronde waarmee hij de snelste tijd noteerde. De stewards keken echter nog wel naar een moment met George Russell. Ook Verstappens teamgenoot Sergio Perez kende een iets betere sessie, door de negende tijd te noteren.

Ook Red Bull-adviseur Helmut Marko was tevreden met het resultaat. De Oostenrijker kwam met een duidelijke conclusie in gesprek met Motorsport Magazin: "We hebben de auto weer in het kleine window gekregen. Het functioneerde allemaal prima en de banden kwamen goed op temperatuur. Het kleine window van de auto is onze achilleshiel. We hebben een paar dingen veranderd tussen de sprintrace en de kwalificatie, ook met het opwarmen van de banden. Uiteindelijk reden we in totaal drie ronden met een setje banden. In de tweede snelle ronde kon je namelijk zien dat een gebruikte band marginaal langzamer was dan een nieuwe."