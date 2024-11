Russell wijst na kwalificatie naar Verstappen: "Misschien kon ik daardoor niet verbeteren"

Mercedes-coureur George Russell heeft het net als gisteren tijdens de sprintkwalificatie nu ook tijdens de kwalificatie voor de hoofdrace moeten doen met P2. Hij kwam nipt tekort op Max Verstappen die nipt sneller was dan de Brit. Na de sessie wijst Russell naar het moment met Verstappen dat hem mogelijk zijn pole kostte.

Het team van Mercedes heeft het sinds de zomerstop erg lastig gehad. De Duitse renstal scoorde alleen in Bakoe een gelukkig podium met George Russell, maar verder worstelden beide coureurs vooral met de W15. In de kwalificatie is dat voor George Russell echter niet het geval geweest de laatste drie raceweekenden. Hij kwalificeerde zich telkens in de top vijf, en dat was gisteren tijdens de sprintkwalificatie opnieuw het geval.

"Daar hadden we niet van kunnen dromen"

Dit hoopte hij tijdens de kwalificatie voor de hoofdrace te kunnen herhalen, en dat lukte. Russell zat er gedurende de hele kwalificatie goed bij, en leek zelfs op weg te zijn naar de pole. Hij kon zijn tijd tijdens zijn tweede run echter niet verbeteren, terwijl Max Verstappen dat wel deed. Hij gooide een tikkeltje onverwachts roet in het eten door 55 duizendsten onder de tijd van de Brit te duiken, waardoor de man uit King's Lynn genoegen moet nemen met P2.

"Het is tot nu toe een geweldige raceweekend geweest. De laatste vier kwalificaties hebben we allemaal op de eerste startrij gestaan. Daar hadden we een paar races geleden niet van kunnen dromen", begint Russell tegenover F1.com. "Ik voel me op dit moment echt geweldig. Mijn eerste ronde was één van de beste die ik ooit heb gereden en om welke reden dan ook kon ik dat extra beetje tijd gewoon niet vinden in de laatste ronde. En Max zat me in de weg", zo doelde de Mercedes-rijder op een moment aan het einde van de kwalificatie.

Opvallend moment met Verstappen

Russell zat in een opwarmronde en wilde Verstappen inhalen, maar reed bijna op de achterkant van de Nederlander. Russell legt uit wat er gebeurde: "Uiteindelijk ging ik door het grind ook met de hele vloer. Het voelde alsof de vloer over een stoeprand ging en door het grind schraapte, dus ik hoop dat die niet beschadigd is. Misschien is dat de reden waarom we niet konden verbeteren tijdens de tweede run. Ik weet het niet. Maar het waren twee lastige bochten voordat we aan de laatste ronde begonnen."

"We gaan er allemaal voor"

Vanmiddag leek Russell een uitstekende racepace te hebben, maar hij moest genoegen nemen met P3. Hoe kijkt hij naar de race van morgen? "Ik ben gewoon opgewonden. Hopelijk kunnen we een goede race hebben in plaats van dat dit team weer dingen verzint", wijst hij lachend naar McLaren. "Het wordt een goede race. Ik denk dat we er allemaal voor gaan."