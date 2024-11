Stella roemt samenspel Norris-Piastri: "Het werd zeer goed uitgevoerd"

Het team van McLaren heeft voor de tweede keer op rij een 1-2'tje behaald tijdens een sprintrace. In São Paulo won Lando Norris nadat hij voorbij werd gelaten door Oscar Piastri, en nu gebeurde precies het omgekeerde. Volgens Andrea Stella prijst het teamwork van zijn coureurs, al wilde hij liever niet dat Norris dit zou doen.

McLaren kende vorige week een rampzalig weekend in Las Vegas. Lando Norris en Oscar Piastri worstelden enorm met de MCL38 en eindigden in zowel de kwalificatie als de race niet in de top vijf. Hierdoor zag het team uit Woking Ferrari twaalf punten dichterbij komen in de strijd om het constructeurskampioenschap. Ze wisten dus dat er beter gepresteerd moest gaan worden op het Losail International Circuit in Doha. Dat moest ook zeker mogelijk zijn, want de laatste twee circuits van het jaar in Qatar en Abu Dhabi zouden twee banen moeten zijn die beter bij de MCL38 passen. Dat bleek gisteren wel tijdens de kwalificatie. Norris domineerde en pakte de sprintpole, terwijl Piastri zich op P3 wist te kwalificeren.

En tijdens de sprintrace werd het allemaal nog veel mooier. Piastri passeerde Mercedes-coureur George Russell al een aantal bochten, waardoor het team uit Woking al vroeg in de race op de eerste en tweede plek reed. Norris was overduidelijk sneller, maar werd gevraagd om kort voor Piastri te blijven rijden, zodat de Australische coureur slipstream en DRS had om Russell van zich af te kunnen houden in de strijd om P2. Dit lukte waardoor McLaren met Norris op P1 en Piastri op P2 op weg leek naar een herhaling van de uitslag van de sprintrace in Brazilië.

Piastri pakt cadeautje Norris uit

De man uit Bristol had echter andere plannen. Hij kreeg in São Paulo de overwinning tijdens de sprintrace cadeau van zijn teamgenoot en wilde Piastri daar nog voor bedanken. Ondanks het feit dat McLaren over de boordradio tegen Norris riep dat hij Piastri niet voorbij moest laten, besloot de Brit dit tijdens de laatste ronde bij het uitkomen van de laatste bocht toch te doen. Hierdoor ging de man uit Melbourne uiteindelijk met de winst aan de haal en werd Norris tweede.

Stella prijst het werk van zijn team en coureurs

Na de race is McLaren-teambaas Andrea Stella erg te spreken over de samenwerking tussen zijn twee rijders. "Ik wil graag het geweldige werk van het team en de coureurs erkennen, omdat ze zo competitief zijn geweest na een moeilijk weekend in Las Vegas, dus het was erg belangrijk dat de auto sterk was", begint de Italiaan tegenover Sky Sports. "Lando wilde graag de gunst teruggeven die Oscar hem in Brazilië heeft bewezen. We wilden eigenlijk de druk op Lando verlichten door op de radio te zeggen dat we blij waren om in deze volgorde te eindigen, maar Lando vond de mogelijkheid om de gunst terug te geven .Het toont opnieuw de samenwerking, de eenheid en samenhang wat een sterk punt is bij McLaren in onze zoektocht naar het kampioenschap."

"Briljant rijgedrag van Lando"

De samenwerking was ook hard nodig volgens de McLaren-teambaas door de achtervleugel die het team dit weekend gebruikt. "Tegelijkertijd hadden we ook een achtervleugelconfiguratie die goed was in de bochten, maar voor minder snelheid op de rechte stukken zorgde. De race vereiste dus een beetje samenwerking tussen onze twee coureurs, waarbij Lando Oscar ondersteunde met DRS. Dat werd zeer goed uitgevoerd door het briljant rijgedrag van Lando", besluit de Italiaan.