Verstappen had amper grip: "Het was net een rallyauto!"

Max Verstappen werd vandaag slechts achtste in de sprintrace op het circuit van Losail in Qatar. De Nederlander kon zich niet mengen in de strijd om de zege. Na afloop deed hij er niet geheimzinnig over en stelde hij dat hij simpelweg geen grip had en dat zijn RB20 aanvoelde als een rallyauto.

Verstappen begon slecht aan de sprintrace. Hij kwam niet goed weg en hij verloor direct een paar posities. In de sprintrace wist hij vervolgens alleen Pierre Gasly in te halen, waarna het niet mogelijk was om in de buurt te komen van de Haas van Nico Hülkenberg. De viervoudig wereldkampioen kende een frustrerend slot van de sprintrace, en het puntje voor de achtste plaats was zijn beloning.

Na afloop deed Verstappen ook niet geheimzinnig over zijn problemen. Zijn RB20 was lastig te besturen, en hij denkt ook niet dat veranderingen richting de kwalificatie gaan helpen. Bij Viaplay is Verstappen heel erg duidelijk: "Ik had gewoon geen grip. De balans is gewoon dramatisch en op koude banden heb je dat nog meer. Het was net een rallyauto, ik had beter mee kunnen doen met mijn vader! Het was echt verschrikkelijk om mee te rijden." Verstappen deed het in ieder geval wel beter dan zijn teamgenoot Sergio Perez, de Mexicaan werd laatste.