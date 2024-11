Russell niet te spreken over tactiek McLaren: "Behoorlijk irritant"

George Russell is als derde over de finish gekomen tijdens de sprintrace in Qatar. De Brit is na de race niet te spreken over de tactiek van McLaren, waarbij Lando Norris ervoor zorgde dat Oscar Piastri elke ronde DRS en slipstream had in het gevecht met Russell.

Mercedes-coureur George Russell mocht de sprintrace op het Losail International Circuit aanvangen vanaf P2, maar al na een aantal bochten was hij deze positie kwijt. McLaren-coureur Oscar Piastri ging aan hem voorbij, waardoor Russell in de achtervolging moest. Hij had van Carlos Sainz achter zich niet veel te vrezen, waardoor hij zich volledig kon richten op het McLaren-duo voor hem, maar zij maakten het de man uit King's Lynn erg lastig.

Het team uit Woking, dat de punten hard nodig heeft in de strijd om het constructeurskampioenschap, vroeg de op P1 rijdende Norris om wat terug te zakken, zodat hij elke ronde slipstream en DRS kon geven aan zijn teamgenoot Oscar Piastri, die zo meer wapens had om zijn P2 ten opzichte van Russell te kunnen verdedigen. Deze tactiek pakte grotendeels goed uit, al kreeg Russell wel degelijk kansen. Piastri zat een aantal keer buiten de DRS-afstand van zijn teamgenoot en dat waren de momenten die de Brit moest gebruiken om P2 af te pakken van Piastri. De Australiër verdedigde echter agressief, waardoor Russell het moest doen met de derde plaats.

Na de sprintrace blikt de winnaar van de GP van Las Vegas tegenover F1.com terug op de strijd met Piastri en McLaren. Hij is vooral niet te spreken over de tactiek van het team uit Woking. "Ik was een paar keer heel dichtbij bij het ingaan van de eerste bocht", begint de Mercedes-rijder zijn verhaal. "Het was elke ronde zo frustrerend als Lando zich terug liet vallen om Oscar DRS te geven. Ik begrijp waarom ze dat deden, maar als je hier aan het vechten bent, wil je een race organiseren voor de fans. Het was behoorlijk irritant", stelt de Brit, die in duister tast over de pace van Mercedes ten opzichte van McLaren. "Lando had een goed tempo, terwijl Oscar het moeilijk had. Dus het zou goed zijn geweest om het tegen Lando op te nemen om te zien wat het ware tempo zou zijn geweest."