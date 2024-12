Dag 2 in Qatar: Zorgt de strenge straf voor een felle Max?

Op het circuit van Losail werden gisteren de sprintrace en de kwalificatie verreden. Max Verstappen speelde weer een hoofdrol, en dit keer gingen de emoties weer alle kanten op. Hij pakte de pole position, maar na uren wachten verloor hij deze plek weer. Wederom gooide een opvallende gridstraf roet in het eten.

In de sprintrace leek Verstappens dag nog uit te draaien op een teleurstelling. Hij kwam slechts als achtste over de streep, en hij grapte dat zijn RB20 beter zou passen bij de rally waar zijn vader Jos dit weekend aan deelneemt. In een woestijn voelt een rallyauto zich als een vis in het water, maar Verstappen had dat niet nodig. Red Bull moest aan de bak, en in een paar uur tijd maakte van een rallywagen een racewagen.

Verstappen had geen hoge verwachtingen van de kwalificatie. De kersvers viervoudig wereldkampioen zag een slechte kwalificatie voor zich, maar dat bleek niet waar te zijn. Verstappen toonde zijn klasse, en hij ging de strijd aan met de veel snellere McLarens en Mercedessen. Hij vocht een interessant secondespel uit met George Russell, maar dit pakte uiteindelijk niet goed uit.

Naaien

Verstappen pakte de pole, al was zijn voorsprong op Russell minimaal. De Brit was echter woest, want hij was enkele minuten daarvoor geblokkeerd door de Red Bull-coureur. Verstappen was bezig met het laten vallen, omdat hij de auto's voor zich niet wilde 'naaien'. Russell wilde er echter keihard langsgaan, maar Verstappen reed nog op de racelijn. Het was een duidelijke blokkeeractie, maar beide coureurs waren niet bezig met een snelle ronde. Het maakte dus niet zoveel uit, en de twee hadden elkaar ook gezien.

Strenge straf

Het oogde eerder onhandig dan dat het hinderlijk was. Verstappen verwachtte geen straf, maar bij de stewards bleek dat de zaak iets serieuzer was. Russell verklaarde dat hij Verstappen niet op de racelijn had verwacht, en dat de Nederlander hier helemaal niet hoorde te rijden. De stewards concludeerden dat Verstappen onnodig langzaam had gereden tijdens een cool down lap, iets wat normaal gesproken geen straf oplevert. Nu reed hij echter Russell in de weg, maar die was ook bezig met een afkoelrondje.

De straf bedraagt slechts één plekje, en dat is ook bijzonder. Deze strafmaat wordt vrijwel nooit uitgedeeld, en het zorgt er alleen voor dat Verstappen en Russell van positie wisselen. Verstappen was boos, en deze emotie was te begrijpen. Niet voor het eerst dit jaar ontvangt hij een opvallende straf. De stewards waren enorm streng, en ze gaven hem zelfs een strafpunt.

Soep

De vraag is nu wat dit voor de race betekent. Verstappen heeft de wereldtitel al in de tas, maar hij gaat niet rustig aan doen. Verstappen is een sportman, en sportmannen willen winnen. De straf zal hem hebben getergd, en dat kan vandaag voor een zeer fijne race gaan zorgen. Een felle Verstappen is vaak iemand die voor spektakel kan zorgen, en dat heeft de sport nodig. De sessies in de woestijn waren tot nu toe vrij slapjes, en de straf van Verstappen kan de kruiden toevoegen aan de soep.