Dominante Norris jubelt na sprintpole in Qatar: "Fijn om zo terug te slaan na Las Vegas"

Lando Norris heeft op zeer dominante wijze de sprintpole op zijn naam geschreven. De Brit was in alle drie de delen van de kwalificatie het snelste. Hij is vooral blij dat hij en McLaren terug konden slaan na het rampzalige weekend in Las Vegas vorige week.

McLaren-coureur Lando Norris moest vorige week minimaal drie punten meer pakken dan titelrivaal Max Verstappen om de titelstrijd naar Qatar te verplaatsen. Dit lukte de Brit niet. Hij kende een rampzalig weekend, werd slechts zesde en weet dat hij dit jaar geen kampioen zal gaan worden. Toch wil de man uit Bristol het seizoen 2024 goed afsluiten, wat ook zeker mogelijk is, want de laatste twee circuits van het jaar in Qatar en Abu Dhabi zijn twee circuits die beter bij de MCL38 zouden moeten passen.

Dat bleek nog niet tijdens de vrije trainingen op het Losail International Circuit, maar tijdens de kwalificatie kwam de McLaren-bolide tot leven. Lando Norris was zeer dominant en was het snelste in alle drie de sessies. Na de sessie is hij dan ook zeer content. "Het was een geweldige kwalificatie, vooral fijn om zo terug te slaan na Las Vegas. Het is leuk om te doen. De ronde was best goed, maar ik maakte te veel fouten in mijn tweede ronde", vertelt Norris tegenover F1.com. Ondanks zijn matige tweede ronde kon niemand zijn eerste tijd verslaan. Norris is dan ook blij dat hij zijn doel heeft behaald vandaag: "We kwamen hier om de pole te pakken en dat is gelukt, dus de klus is geklaard vandaag."

Norris was bovendien erg onder de indruk is van het snelle circuit in Doha. "Het is hier zo snel. Het voelt als het snelste circuit van het jaar. De laatste sector voelt alsof je steeds moet blijven volhouden."