Sky-verslaggever komt met bizar Verstappen-eerbetoon

Max Verstappen pakte vorige week in Las Vegas zijn vierde wereldtitel op rij in de Formule 1. Na afloop van zijn titelrace ontving hij veel complimenten, want het was zeker geen makkelijk jaar. Bij de Britse zender Sky Sports zijn ze wel met een heel opvallend eerbetoon gekomen.

Verstappen haalde dit jaar meerdere keren fel uit naar de Britse media, vooral na zijn duels met Lando Norris. Toch ontving hij ook vanuit het Verenigd Koninkrijk veel complimenten na zijn titelrace in de straten van Las Vegas. Sky Sports-verslaggever Craig Slater besloot Verstappen te eren op een wel heel bijzondere manier. Hij ging naar de kapper, en daar liet hij een logo van Verstappen in zijn haar zetten.

Slater loopt door de paddock in Qatar met de tekst 'M4X' op zijn achterhoofd. Het gaat niet om een kleurtje, want het is er ingeknipt. Het hippe kapsel van Slater ging niet onopgemerkt voorbij, en ook Verstappen heeft het inmiddels gezien. Tijdens een interview met Slater haalt de verslaggever de kritiek van Verstappen aan, waarna hij zich omdraait. Verstappen reageert lachend: "Oh mijn god, je hebt geweldig werk geleverd! Dat is best wel indrukwekkend!" Verstappen grapt dat hij dit kapsel zelf niet ziet zitten."