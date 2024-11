Norris lacht om Verstappen: "Hij moet een comedyshow beginnen!"

Max Verstappen riep na zijn titelrace in Las Vegas dat hij veel eerder kampioen was geworden in een McLaren. Het was een gewaagde uitspraak, en Lando Norris was het er dan ook niet mee eens. Grappend stelt Norris dat Verstappen maar een comedyshow moet beginnen.

Verstappens team Red Bull Racing verloor dit jaar hun koppositie in de Formule 1. Ze werden ingehaald door Ferrari en McLaren, en Verstappen moest alles op alles zetten om de titel te pakken. Verstappen was vooral opgelucht toen hij vorige week in Las Vegas voor het vierde jaar op rij wereldkampioen werd. Daarna liet hij weten dat hij in een McLaren ook de titel had gepakt, maar dat hij dit dan veel eerder voor elkaar had gekregen.

Comedyshow

McLaren-coureur Lando Norris liet eerder al weten dat hij het oneens is met deze bewering. In Qatar werd hij weer naar Verstappens woorden gevraagd. Bij Motorsport.com begon hij grappend aan zijn verhaal: "Max moet een comedyshow beginnen ofzo! Hij mag natuurlijk zeggen wat hij wil. Ik ben het er natuurlijk helemaal niet mee eens, maar dat is logisch. Hij is goed, maar dat van een titel behalen in deze McLaren is niet waar."

Teamgenoot

Norris heeft verder nog altijd enorm veel respect voor Verstappen. Gevraagd of het een voordeel voor Verstappen was dat hij binnen Red Bull geen tegenstand had, reageert Norris ontkennend: "Nee, want er zitten voor- en nadelen aan vast. Max heeft al het werk alleen moeten doen. Ik neem daar mijn pet voor af. Hij heeft niemand gehad die hem kon pushen of die andere dingen met de auto kon uitproberen. Je kunt dan geen dingen testen, want data is minder waardevol als je niemand hebt die op hetzelfde niveau presteert. Max kan die dingen fenomenaal goed. Hij rijdt constant op een hoog niveau zonder teamgenoot die hem kan pushen. Dat maakt zijn leven in zekere zin lastiger en het is ook moeilijker voor het team."

Comfort

Norris denkt dat er ook kleine voordelen zitten aan het ontbreken van een sterke teamgenoot. Hij gaat verder met zijn betoog: "Tegelijkertijd was er binnen het team geen druk en hij hoefde zich niet druk te maken over iemand om te verslaan. Dat levert misschien wel een beetje comfort op, al vind ik het persoonlijk fijn om die druk juist wel te hebben. Daardoor kan ik nog beter presteren." Norris denkt ook te weten hoe Verstappen hiernaar kijkt: "Ik weet zeker dat Max zegt dat het hem niet uitmaakt wie zijn teamgenoot is. Er zitten voor- en nadelen aan het hebben van een sterke teamgenoot, maar ik hoop dat hij op een gegeven moment een sterke teamgenoot krijgt, die hem meer kan uitdagen."