Schumacher rijdt ook in 2025 voor Hypercar-team Alpine

Het team van Mercedes maakte vandaag bekend dat Mick Schumacher het team gaat verlaten. De Duitser fungeerde als reservecoureur bij Mercedes, en hij heeft nu bekendgemaakt waar zijn toekomst ligt. Net als dit jaar zal hij in 2025 rijden in het World Endurance Championship.

Schumacher combineerde zijn als Mercedes-reserve dit jaar met een zitje bij het Hypercar-team van Alpine. Hij bleef dromen van een zitje in de Formule 1 en hij werd in verband gebracht met een zitje bij Sauber en Williams. Uiteindelijk viel hij wederom buiten de boot, en lijkt hij geen kans meer te hebben op een avontuur in de koningsklasse van de autosport. De aankondiging van zijn vertrek bij Mercedes was dan ook geen verrassing.

Volgens Mercedes gaat Schumacher nu andere doelen najagen. Ruim een uur na de aankondiging van Mercedes werd duidelijk wat Schumacher gaat doen in 2025. Hij blijft ook aankomend seizoen rijden in het WEC voor Alpine. Hij is één van de zes coureurs die het team zal gaan inzetten. Naast Schumacher zijn ook Ferdinand Habsburg, Charles Milesi, Frédéric Makowiecki, Jules Gounon en Paul-Loup Chatin vastgelegd door Alpine voor 2025. Het is nog niet duidelijk hoe de zes coureurs over de twee auto's worden verdeeld. Schumacher deelde dit jaar de wagen met startnummer 36 met Matthieu Vaxiviere en Nicolas Lapierre.