Cadillac kan Schumacher nieuwe F1-kans bieden

De kans is klein dat Mick Schumacher een comeback gaat maken in de Formule 1. Voor 2025 heeft hij geen zitje veroverd, en hij focust zich op het WEC. Toch lijkt er nu onverwachts weer een deurtje open te gaan, Mario Andretti stelt namelijk dat Schumacher interessant kan zijn voor Cadillac.

Cadillac gaat vanaf 2026 deelnemen aan de Formule 1. De Amerikanen hebben groen licht gekregen van de FOM, en ze hebben een principe-akkoord getekend. Ze worden het elfde team op de grid, en dat betekent dat er twee extra zitjes bijkomen. Veel coureurs zijn in verband gebracht met het zitje, maar het is nog onduidelijk wie de favorieten zijn. Voor Mick Schumacher kan het ook een kans zijn.

Racelegende Mario Andretti is als speciaal adviseur betrokken bij het project van Cadillac. De Amerikaan wordt door het persbureau Deutschen Presse-Agentur specifiek gevraagd naar Schumacher: "Er worden veel coureurs overwogen. We houden alle opties open." Andretti gaat daarna verder over andere opties: "Ik denk dat het doel vanaf het begin was om minimaal één Amerikaanse coureur te hebben. Het is zinvol om naast een Amerikaanse coureur een ervaren naam te zetten. Waarschijnlijk wordt het Colton Herta. Maar je moet alle opties openhouden. Je weet nooit wie er opduikt op het moment dat je een besluit gaat nemen. Misschien is er ineens iemand beschikbaar waar je nooit aan had gedacht."