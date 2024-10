Organisatie Amerikaanse GP krijgt forse boete opgelegd na onveilige situatie

De organisatie van de Grand Prix van de Verenigde Staten heeft zich na de race moeten melden bij de stewards. De aanleiding hiervoor was een groepje van ongeveer 200 toeschouwers. Zij bestormden het circuit al, terwijl sommige coureurs nog bezig waren aan hun cool down lap.

De Grand Prix van Amerika heeft onverwachts toch een staartje gekregen. De organisatie van de GP van de Verenigde Staten heeft zich namelijk na de race in Austin moeten melden bij de stewards. De aanleiding hiervoor was dat een grote groep toeschouwers - van ongeveer 200 personen - de baan nog voor het einde van de race heeft weten te betreden. Deze groep zat volgens het FIA-document op de tribune tegenover de pitstraat. Zij konden de baan al betreden, terwijl de coureurs nog bezig waren met hun cool down lap. De baan was nog niet opengegooid door mensen van het circuit, maar de fans wisten onder de debris fencing (wat toeschouwers beschermt tegen rondvliegende brokstukken van raceauto's) doorklimmen.

De stewards zijn hier totaal niet blij mee en nemen dit soort zaken erg zwaar op. Veiligheid is namelijk een grote vereiste voor het organiseren van een Grand Prix. In de reglementen staan ook regels voor organisaties opgesteld. Het is dan ook niet gek dat de organisatie van de race in Verenigde Staten zich na afloop moest melden bij de stewards. De organisatie zou artikel 12.2.1.h. overtreden hebben, wat inhoudt dat de organisatie geen redelijke maatregelen heeft getroffen, waardoor er een onveilige situatie is ontstaan.

Eerder dit jaar gebeurde hetzelfde na de Grand Prix van Canada. De organisatie kreeg toen een tik op de vingers, en moest een plan van aanpak presenteren aan de FIA voor 30 september van dit jaar. De stewards zijn nu echter nog een stap verder gegaan.

Herstelplan en boete

De organisatie van de Amerikaanse GP moet niet alleen voor 31 december 2024 een herstelplan indienen bij de FIA, maar heeft ook een boete van 500.000 euro opgelegd gekregen. Aangezien het de eerste keer is dat dit gebeurt op COTA zal 350.000 euro vervallen, als er tussen nu en 31 december 2026 geen soortgelijke incidenten zullen plaatsvinden op COTA tijdens een FIA Championship Event.

De autosportfederatie zal het niet-opgeschorte deel van de boete gaan inzetten om de veiligheid in de autosport verder te verbeteren.