Red Bull-kopstuk roemt Verstappen: "Beste coureur ter wereld"

De vierde wereldtitel van Max Verstappen heeft veel losgemaakt bij zijn werkgever Red Bull. Bij de Oostenrijkse renstal zijn ze enorm trots op de prestatie van hun stercoureur. Ook Oliver Mintzlaff komt superlatieven te kort als hij Verstappen feliciteert met zijn nieuwe wereldtitel.

Verstappen pakte anderhalve week geleden in Las Vegas zijn vierde wereldtitel op rij in de Formule 1. Nadat hij over de finish was gekomen barstte er een enorm feest los bij Red Bull. De opluchting was groot, want Red Bull is bezig met een zwaar seizoen in de Formule 1. Verstappen ging echter niet rustiger aan doen, want in Qatar presteerde hij sterk. Hij moest na een discutabele gridstraf vanaf de tweede plek starten, maar bij de start greep hij de leiding en die gaf hij niet meer uit handen.

Ook Red Bull-CEO Oliver Mintzlaff is heel erg blij met de wereldtitel van Verstappen. Het kopstuk komt superlatieven te kort om de prestaties van Verstappen te omschrijven in gesprek met de Deutsche Presse Agentur. Hij wijst eerst naar Verstappens zegetocht in Brazilië: "Dat was puur talent, pure magie in extreme omstandigheden. Max Verstappen is voor mij de beste coureur ter wereld. Dat heeft hij ook in de moeilijke fases van dit seizoen bewezen. Hij heeft zijn doel, wereldkampioen worden, nooit uit het oog verloren. Als je aan het eind van zo'n seizoen vol met hoogte- en dieptepunten de titel weet te winnen, dan bewijst dat de uitzonderlijke kwaliteiten van Max en ons hele team."