Kampioen Verstappen wil scoren in Qatar: "Momentum vasthouden"

Max Verstappen heeft een paar dagen kunnen genieten van zijn titelrace in Las Vegas. De Nederlander moet dit weekend echter weer aan de bak in Qatar. Verstappen heeft er weer zin in, en hij wil het positieve momentum graag vasthouden voor de laatste races van het seizoen.

In de straten van Las Vegas pakte Verstappen afgelopen weekend zijn vierde wereldtitel op rij in de Formule 1. De Red Bull-coureur vierde daarna een groot feestje, maar hij zal zich nu weer moeten concentreren op de volgende race. Het seizoen gaat immers verder met de Grand Prix van Qatar op het circuit van Losail. Het wordt een druk weekend, aangezien er ook weer een sprintrace op de planning staat.

Trots

Verstappen is nog altijd zeer blij met zijn vierde wereldtitel. In zijn vooruitblik op het raceweekend in Qatar kijkt hij eerst terug op zijn titelrace: "Het winnen van het kampioenschap was een ongelooflijk moment en ik ben trots op wat we als team hebben bereikt en ik ben ook trots op mezelf. Dit winnen betekent echt veel voor ons en viervoudig wereldkampioen worden is iets wat ik nooit voor mogelijk had gehouden. Ik wil iedereen die aan dit succes heeft bijgedragen bedanken voor alle steun dit jaar. Wat een seizoen hebben we gehad. Er waren moeilijke momenten, maar we bleven bij elkaar, gaven nooit op en kwamen sterker terug, en dat is wat dit seizoen zo speciaal maakt."

Momentum

In Qatar wil Verstappen nu gaan schitteren op het circuit nabij hoofdstad Doha. Hij zal ook gaan rijden met zijn speciale kampioenshelm, en hij is enorm gemotiveerd: "Kijkend naar Qatar, zijn we nog steeds gefocust om deze race en het zal druk worden, aangezien het een sprintweekend is. Natuurlijk is het seizoen nog niet voorbij en we willen het momentum vasthouden en zoveel mogelijk punten voor het team binnenhalen, dus laat de laatste twee races maar komen."