Jos Verstappen waarschuwt Red Bull: "Dan blijft Max gewoon"

Max Verstappen pakte in Las Vegas voor het vierde seizoen op rij de wereldtitel in de Formule 1. De Nederlander was opgelucht, en direct vroeg men zich af wat hij gaat doen in de toekomst. Jos Verstappen denkt niet dat zijn zoon vertrekt bij Red Bull als het team weer een competitieve auto kan bouwen.

Red Bull begon oppermachtig aan het huidige seizoen. Verstappen won bijna alle races in de openingsfase van het seizoen, en hij sloeg direct een groot gat in het wereldkampioenschap. Red Bull gaf hun voorsprong echter uit handen en ze werden ingehaald door Ferrari en McLaren. Ook het team van Mercedes was een aantal keren sneller dan Red Bull. Het zorgde direct voor speculatie over de toekomst van Verstappen.

Jos Verstappen is daar altijd heel duidelijk over geweest. Hij wil graag het beste voor zijn zoon, en in een interview met Formule 1 Magazine deelt hij dan ook een felle waarschuwing uit: "Veel hangt af van wat er hier bij Red Bull allemaal gebeurt. Kijk, als ze het voor elkaar krijgen en we rijden vooraan mee, dan blijft Max gewoon." De komende jaren worden cruciaal voor Red Bull, ook omdat ze vanaf 2026 met eigen krachtbronnen gaan rijden. Jos Verstappen heeft daar al tijden niets over gehoord: "Ik hoor er weinig meer over. Het programma loopt in de lijn der verwachtingen. Niemand weet hoe goed de motor en de auto echt zullen zijn in 2026. Daar kom je pas achter als die op de baan staat."