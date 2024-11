Sainz spreekt kracht van Verstappen tegen

Max Verstappen veroverde afgelopen weekend in Las Vegas zijn vierde wereldtitel in de Formule 1. Ondanks dat Red Bull niet langer oppermachtig was, wist hij er toch vaak het beste uit te halen. Carlos Sainz stelt echter dat de andere coureurs hem kunnen verslaan als de auto's gelijkwaardig zijn.

Verstappen begon op een ijzersterke wijze aan het seizoen. Na een serie zeges, zakten de prestaties van Red Bull in. Verstappen moest hard vechten, en hij moest er alles uit proberen te halen. De teams van McLaren en Ferrari haalden Red Bull in, en de strijd om de zege werd elk weekend spannender. Toch hield Verstappen het hoofd koel, en deelde hij in Las Vegas de genadeslag uit.

Verslaan

Ferrari-coureur Carlos Sainz is onder de indruk van de prestaties van Verstappen. Toch geeft de Spanjaard in gesprek met de internationale media aan dat Verstappen niet onverslaanbaar is: "Hoezeer ik ook vind dat Max het dit jaar ongelooflijk heeft gedaan, laat de tweede seizoenshelft zien dat als acht coureurs binnen een tiende van elkaar zitten we hem allemaal week in, week uit kunnen verslaan. Hij was enorm goed in het domineren in een dominante auto en extreem goed in het niet maken van fouten in de tweede seizoenshelft. Dat heeft hem voor mij de coureur van het jaar gemaakt en dat heeft hem de titel opgeleverd."

Gelijke machines

Sainz denkt echter niet dat Verstappen een klasse apart was in de tweede seizoenshelft. De Spanjaard wijst weer naar de kleine verschillen: "De tweede seizoenshelft laat gewoon zien dat als we allemaal in min of meer gelijke machines rijden, dat we het allemaal tegen elkaar kunnen opnemen en elkaar het leven zuur kunnen maken. Iedereen begint fouten te maken als ze onder druk staan, net als iedereen begint te klagen over zijn auto en dat in de media laat horen. Het draait allemaal om het managen van de druk en om die marge niet te hebben. Als je geen marge van twee of drie tienden hebt op je rivaal, dan neemt de druk plotseling toe. En iedereen is menselijk."