Marko genoot van titelfeestje: "Er was niet veel tijd meer"

Max Verstappen kroonde zich afgelopen weekend in Las Vegas tot wereldkampioen. Het was zijn vierde wereldtitel, en dat was reden tot een feestje. Ook Helmut Marko heeft genoten van het titelfeestje, en hij stelt lachend dat het een latertje is geworden in Vegas.

Verstappen had in Las Vegas genoeg aan de vijfde plaats om de wereldtitel te pakken. Hij finishte voor zijn titelrivaal Lando Norris, en dat was genoeg voor de titel. Verstappen reageerde na afloop enorm opgelucht, het was duidelijk dat hij zin had in een feestje. Verstappen had tijdens de mediasessies al een biertje in zijn hand, en volgens zijn vader Jos heeft de Red Bull-coureur de nacht doorgehaald.

Red Bull-adviseur Helmut Marko was ook heel erg blij met de wereldtitel van Verstappen. De Oostenrijker heeft genoten van het titelfeestje. In een interview met OE24 krijgt hij de vraag of ze nog tijd hadden om het te vieren: "Er was niet veel tijd meer. De prijsuitreiking vond pas om middernacht plaats en het was nog heel erg leuk op het circuit. Daarna ging het individueel verder. Ik kwam tussen vier en half vijf weer aan in het hotel. Maar bijna niemand was daar aan het slapen. Ik moest vervolgens om half negen op het vliegveld zijn, wat lastig was." Eerder gaf Marko nog aan dat hij geen fan was van de stad, maar zijn mening is nu iets anders: "Als de lichten aan zijn, is het prima. Dan is er veel romantiek. Ik besefte dit weekend dat het de ideale plek is om iets te vieren."