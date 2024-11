Jos Verstappen onthult details titelfeestje: "Hij heeft niet geslapen"

Max Verstappen werd afgelopen weekend voor het vierde seizoen op rij wereldkampioen in de Formule 1. Hij gaf aan dat hij dit wel eventjes ging vieren. Volgens Jos Verstappen is dat ook gebeurd, en heeft zijn zoon dan ook de nacht doorgehaald na de race in Las Vegas.

In de straten van Vegas deed Verstappen precies wat hij moest doen. De Nederlander hield Lando Norris achter zich, en dat was genoeg voor titelprolongatie. Na afloop was Verstappen enorm opgelucht en gaf hij aan dat hij wel eventjes een feestje ging vieren. Tijdens de persmomenten werd hij gespot met een biertje in zijn hand, en daarna dronk hij nog de nodige drankjes. Het feest bij Red Bull was ook groot.

Spanning

Verstappens vader Jos was er niet bij in Las Vegas. De oud-coureur had een griepje, en bekeek de race op de bank. Verstappen senior laat aan Radio 538 weten dat hij wel contact had met zijn zoon: "Ik heb Max anderhalf uur voor de start nog gesproken. Dat doen we altijd. Verder spanning, natuurlijk, en hoop je dat het de goede kant op gaat. Natuurlijk is het fijner om erbij te zijn, maar ik vind het af en toe ook lekker om thuis te blijven en de stress niet de hele week te ervaren. Max weet donders goed wat hij moet doen, dus ik hoef er ook niet altijd meer bij te zijn en daar voel ik me prima bij."

Grote successen

Volgens Jos Verstappen klonk zijn zoon ook opgewekt voorafgaand de race in Las Vegas. Hij is duidelijk als hij daarnaar wordt gevraagd: "Goed, positief. Hij wist alleen niet hoe de banden het gingen houden, maar ik had er al een goed gevoel bij toen hij na vijf of zes ronden naar voren kwam. Je zag ook dat de McLarens niet heel snel waren, dus het zag er goed uit. Hier hebben we het ooit samen voor gedaan. Dat is ook wat Max zegt. Zijn hele familie lijdt eronder, zijn moeder, zijn zus en zijn oma. Iedereen leeft met hem mee en zoals hij al zei, soms bellen we hem en heeft hij geen tijd. Daar zit hij mee en dan is het mooi dat je zulke grote successen hebt."

Feestje

Verstappen heeft een flink feestje gevierd. Zijn vader Jos heeft hem in de tussentijd ook weer gezien, want de Red Bull-coureur vloog direct door naar Schiphol: "Ik heb hem al ontmoet in Amsterdam, want hij landde daar. Hij moest een paar mensen afzetten. Daarna zijn onder andere zijn moeder en zijn zus in het vliegtuig gestapt. Hij moest benzine hebben en is daarna weer doorgevlogen. Ik kan je ook zeggen dat hij niet heeft geslapen, tot 10:30 is doorgezakt, zijn koffers heeft gepakt en naar Amsterdam is gevlogen. Moet kunnen, toch?"