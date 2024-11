Horner onthult: Verstappen gevoeliger voor kritiek dan hij liet blijken

Max Verstappen kroonde zich in Las Vegas tot viervoudig wereldkampioen, maar het ging dit jaar zeker niet zonder slag of stoot. De Nederlander kwam flink onder druk te staan van Lando Norris, vocht enkele felle wiel-aan-wiel gevechten met hem uit en kreeg regelmatig te maken met kritiek op zijn rijstijl. Volgens Verstappen deed dit hem niks, al beweert Christian Horner nu iets anders.

Red Bull-coureur Max Verstappen kwam afgelopen zondag als vijfde over de streep op het Las Vegas Strip Circuit, maar dit was voldoende om zich opnieuw tot wereldkampioen te kronen. De Nederlander kroonde zich dus al twee races voor het einde van het jaar tot viervoudig wereldkampioen, maar het ging zeker niet van een leien dakje dit jaar. Verstappen was aan het begin van 2024 oppermachtig en won vier van de eerste vijf races, maar kreeg vanaf de Grand Prix van Miami stevige concurrentie van McLaren-coureur Lando Norris.

"Hij is gevoeliger dan je denkt"

Dit leidde ook meermaals tot stevige duels op de baan - denk aan Oostenrijk, de Verenigde Staten en Mexico - waarbij vooral Verstappen flink van zich af beet. Het kwam de Nederlander, vanwege enkele agressieve acties, op stevige kritiek te staan. Volgens de Red Bull-rijder deed dit hem niet veel en ging hij gewoon verder met wat hij altijd al doet. Maar volgens zijn teambaas, Christian Horner, deed de kritiek hem meer dan iedereen denkt, zo onthulde de Brit na afloop van de Grand Prix van Las Vegas.

"Hij is gevoeliger dan je denkt. Hij is zich onvermijdelijk bewust van de kritiek en een deel daarvan is, denk ik, volkomen ongegrond", stelt Horner in gesprek met Motorsport.com. "Hij is een coureur die aanvallend en agressief rijdt, maar dat gold ook voor Senna, Schumacher, Hamilton, en ze kwamen allemaal op verschillende momenten in hun carrière in dezelfde schijnwerpers te staan."

"Dat was fenomenaal"

Ondanks de stevige kritiek en de vele problemen met zijn RB20 in de tweede seizoenshelft wist Verstappen ook dit jaar weer de titel binnen te slepen. Het zorgde ervoor dat hij na de race ook behoorlijk emotioneel was. Dat is volgens Horner ook niet heel gek. "Het betekent echt heel veel voor hem," stelt de Britse teambaas. "Hij is iemand die zich niet prettig voelt bij roem. Hij verlangt niet naar bewondering. Hij houdt er gewoon van om in snelle auto's te rijden. Achter de schermen heeft hij enorm veel moeite gestoken in de samenwerking met de engineers, ontwerpers en in de simulator, meer dan in de voorgaande jaren. De manier waarop hij zich gedroeg, de manier waarop hij met de engineers en het hele technische team samenwerkte, was fenomenaal", aldus Horner, die Verstappen met afstand de beste coureur van de huidige grid vindt. "Hij is steekt echt met kop en schouders boven de rest uit in de Formule 1. En hij heeft dit jaar echt zijn positie tussen de groten in de sport verstevigd."