Bottas onthult eerste raceplannen voor 2025

Valtteri Bottas zit na dit seizoen zonder racezitje in de Formule 1. De Finse coureur krijgt geen contractverlenging bij Sauber, maar hij heeft zijn eerste race voor 2025 al in de agenda staat. Bottas gaat namelijk deelnemen aan de Race of Champions in het Australische Sydney.

Bottas is bezig aan een teleurstellend seizoen in de Formule 1. De Sauber is niet bepaald snel, en de Fin heeft nog altijd geen WK-punt gescoord. Enkele weken geleden werd ook duidelijk dat hij volgend jaar niet voor Sauber rijdt, de renstal geeft hem geen nieuw contract en Bottas moet op zoek naar een nieuw avontuur. De kans is groot dat hij volgend jaar niet op de grid staat, en dat hij reservecoureur wordt bij Mercedes.

Toch heeft Bottas zijn eerste race al in zijn agenda gezet. Hij gaat namelijk deelnemen aan de Race of Champions. Dit unieke autosportevenement vindt in 2025 plaats op 7 en 8 maart in het Accor Stadium in Sydney. Bottas wordt door de organisatie omschreven als een 'geadopteerde Australiër'. Hij heeft een zeer goede band met het land, en hij is uitgegroeid tot een soort cultfiguur. Naast Bottas nemen ook onder meer Mercedes-reserve Mick Schumacher, viervoudig wereldkampioen Sebastian Vettel, rallylegende Sébastien Loeb en rallycrosskampioen Johan Kristoffersson deel aan ROC.