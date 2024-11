Nieuw Cadillac-team bevestigt gesprekken met Ferrari

De Formule 1 bereikte deze week een overeenkomst met General Motors voor de komst van een nieuw team. In Las Vegas gingen er al veel geruchten rond, en bij het team zijn ze hard bezig met de voorbereidingen. Mario Andretti bevestigt dat er wordt gewerkt aan een deal met Ferrari.

General Motors betreedt de Formule 1 in 2026 met hun merk Cadillac. De Amerikaanse autogigant wil zelf ook krachtbronnen gaan produceren, maar dit is pas mogelijk vanaf 2028. Dat betekent dus dat ze in de eerste twee jaar met klantenmotoren moeten gaan rijden. In Las Vegas gingen er al geruchten rond over een mogelijke deal met Ferrari, maar in het persbericht werd daar nog niet over gesproken.

Mario Andretti is betrokken bij het project, en hij is optimistisch. De enkelvoudig wereldkampioen bevestigt in een interview met het Amerikaanse NBC News dat Ferrari in beeld is als motorleverancier: "Dat is waar we over aan het praten zijn. Het is nog niet definitief, maar dat is het doel. En dat heeft ook onze voorkeur." Ferrari kan in 2026 voor een competitieve motor zorgen, en daar is Andretti het volledig mee eens: "Absoluut. Ik heb zelf mijn geschiedenis met Ferrari, en mijn relatie met meneer Ferrari, het speelt allemaal enorm. Er zijn hier veel factoren die heel logisch zijn. Het zal het beste zijn van alle werelden."