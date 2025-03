Veelbesproken oud-wereldkampioen Mario Andretti kijkt met grote lach uit naar de komst van Cadillac naar de Formule 1. Volgens de racelegende is het een gevoel van thuiskomen als het team voor het eerst op de grid verschijnt. Er komt voor het eerst sinds 2016 een 11e team op de grid.

Mario Andretti won het wereldkampioenschap in 1978. Vanaf 2026 is hij te zien in het bestuur van het Amerikaanse team. De Amerikaan heeft er dus extreem veel zin in om terug te keren naar de grid van de Formule 1.

Thuis

In een gesprek met ESPN is te zien dat Mario Andretti zichzelf aan het klaarmaken is om het team op te bouwen vanuit het succes bij Indycar. Zijn grootste doel? Een thuis creëren: "Toen ik uit de cockpit kwam, was het beste dat mijn zoon Michael doorging, zelfs toen hij als eigenaar uit de cockpit stapte. Dus ik had het gevoel dat ik een thuis had als ik naar de races ging, niet alleen dat ik daar aankwam als toeschouwer of zo," zei Andretti.

"En dat is wat ik leuk vind aan de situatie die we zullen hebben in de Formule 1: eindelijk kan ik naar een Formule 1-race gaan en heb ik een thuis, een plek om te zijn, het team, dat is een deel van ons."

Lastige taak

Het heeft lang geduurd voordat Andretti dan ook eindelijk zijn team op de grid kreeg. Maart dit jaar kreeg het team pas echt duidelijkheid of ze komend jaar [hopelijk voor ze] tussen Red Bull, Ferrari en McLaren mogen staan. Nu het door General Motors gesteund wordt, mogen ze deelnemen. Het eerder afgewezen Andretti Global-project was niet goed genoeg.

Ze hadden gekozen voor een grote herstructurering en Michael Andretti, zoon van, was afgetreden. Uiteindelijk heeft het team dus alsnog groen licht gekregen en is het volgend seizoen te zien op de grid.

Terugtrekken

"Het doel was om een Amerikaans team aan de start te krijgen en dat is gelukt”, vertelde Mario Andretti aan Auto Motor und Sport. “Michael is ook blij, hoewel hij zich uit het project heeft teruggetrokken. Hij zei simpelweg: 'Als ik het obstakel ben, dan maak ik de weg vrij'. Terugkijkend hadden we sommige dingen zeker beter kunnen doen. Maar ik kijk nooit terug, altijd vooruit. Uiteindelijk gaat het er alleen om of je het doel bereikt."

Het laatste stukje van de puzzel is het kiezen van de coureurs. Nog niemand is aangekondigd, hoewel zowel Sergio Pérez als Colton Herta volgens geruchten in beeld zijn bij het team.