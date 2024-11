Onzekerheid bij Red Bull voor 2025: "Niet vol vertrouwen"

Max Verstappen pakte afgelopen weekend in Las Vegas zijn vierde wereldtitel in de Formule 1. Hij moest er hard voor vechten, want Red Bull is niet langer oppermachtig. In 2025 gaan ze weer op jacht naar succes, maar technisch directeur Pierre Waché heeft nog niet veel vertrouwen.

Verstappen moest dit jaar leveren. Red Bull was niet langer het snelste team in de Formule 1, en ze werden ingehaald door Ferrari en McLaren. Naast deze twee renstallen probeerde Mercedes ook een aantal weekenden mee te strijden. Verstappen moest het regelmatig zelf doen, en voor Red Bull wordt het nu belangrijk om een sterke auto te leveren. De druk staat er volledig op, en de regels blijven in 2025 stabiel.

Niet vol vertrouwen

Technisch directeur Pierre Waché heeft nog niet super veel vertrouwen voor 2025. Waché is er enorm eerlijk over als Motorsport.com hem vraagt of de geleerde lessen van dit jaar hem vertrouwen geven voor 2025: "Ik denk dat we blij zijn met de dingen die we daarna snel hebben kunnen doen. Maar ik ben niet vol vertrouwen voor 2025. Ik heb dat vertrouwen niet omdat ik denk dat de anderen ook erg snel zullen zijn. Het wordt een gevecht van een heel jaar."

Stabiele regels

Waché denkt wel dat Red Bull nu de juiste richting op beweegt. Toch heeft de technisch directeur weinig vertrouwen, maar hij stelt dat dit vooral komt door de stabiele regels: "We gaan zeker in de juiste richting. Maar wat er dit jaar is gebeurd qua gevecht hadden we al in 2023 verwacht. In 2022 begonnen we niet met de snelste auto, toen was Ferrari het sterkst. Daarna hadden we in 2023 een enorm gevecht verwacht, maar dat gebeurde niet. Begin 2024 verwachtten we hetzelfde gevecht, maar het gebeurde weer niet! Ik kan dat niet verklaren. Het was niet zo dat we het beter deden, het was meer dat andere teams het in die periode niet goed deden. McLaren begon laat aan dit seizoen, al is dat niet onze fout. De auto was op zich niet heel erg anders. In absolute termen was onze auto hetzelfde, maar we moeten meer performance vinden omdat de anderen nu ook erg snel of zelfs sneller zijn."