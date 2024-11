Lambiase ziet Verstappen beter worden: "Angstaanjagend"

Max Verstappen heeft met zijn vierde wereldtitel veel indruk gemaakt. De Nederlander kreeg eventjes concurrentie van Lando Norris, maar de Brit kwam nooit echt dichterbij. Gianpiero Lambiase is trots op Verstappen, en hij stelt dat de Nederlander zich elk jaar verbetert.

Verstappen had in Las Vegas genoeg aan de vijfde plaats om zijn titel te prolongeren. De Nederlander finishte één plekje voor Norris, en dat was hetgeen wat hij moest doen. Voor het vierde seizoen op rij is Verstappen wereldkampioen, en daarmee stijgt hij weer een plekje op de eeuwige ranglijst. Bij zijn werkgever Red Bull Racing zijn ze enorm trots op hem, en ze delen een waarschuwing uit aan de concurrentie.

Ook Verstappens race-engineer Gianpiero Lambiase deelde na afloop van de race zijn enthousiasme. Lambiase kreeg in de F1 Nation Podcast de vraag of dit Verstappens beste jaar ooit is: "Het zorgwekkende voor de rest van de grid is dat Max zich elk jaar weet te verbeteren. Dat is best aanjagend, want hij zit al op een ongelooflijk niveau." Lambiase legt uit dat Verstappen als doet voor succes: "Hij werkt hard met het team, en aan zijn racecraft op het circuit. Hij werkt aan zijn kwalificatieronden, zijn constantheid, maar ook aan zijn vermogen om je verlies te nemen als dat nodig is. Dat hebben we in Las Vegas ook gezien. Hij racete voor hetgeen waar het ons om ging, en niet voor de laatste podiumplaats."