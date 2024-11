Verstappen evenaart Prost: "We maken deel uit van de geschiedenis"

Max Verstappen mag zich sinds afgelopen weekend een viervoudig wereldkampioen noemen. Hij staat nu op gelijke hoogte met Alain Prost en Sebastian Vettel. Prost is heel erg blij voor Verstappen, hij vindt het een eer dat de Nederlander nu met hem op gelijke hoogte staat.

Verstappen kende dit jaar geen walk in the park. Hij moest hard werken om tot een nieuwe wereldtitel te komen. De prestaties van Red Bull zakten in, waarna Verstappen alles moest geven om tot een topprestatie te komen. Uiteindelijk sloeg hij de aanvallen van Lando Norris af, en kroonde hij zich in Las Vegas weer tot wereldkampioen. Het was zijn vierde wereldtitel op rij in de Formule 1.

Goed gezelschap

Verstappen staat nu op gelijke hoogte met Alain Prost en Sebastian Vettel. Prost krijgt in gesprek met L'Equipe de vraag of het voor hem iets betekent dat Verstappen nu op gelijke hoogte staat: "Ja, oprecht. Ik ben blij dat ik in zulk goed gezelschap ben." Prost vindt dat hij in een prachtig rijtje staat: "Ik zal niet vergeten dat Juan Manuel Fangio de eerste coureur met vier titels was. Toch bevinden we ons tussen een aantal namen die, hoe kan ik dit zeggen zonder aanmatigend te klinken, ongewoon zijn. We maken deel uit van de geschiedenis."

Niets gestolen

Prost is van mening dat Verstappen zeker trots mag zijn op deze prestatie. De Franse racelegende stelt tevens dat geen van Verstappens titels gestolen is: "Je kunt een beetje geluk hebben, zoals ik in 1986, maar je moet weten hoe je het moet uitlokken en het dan aangrijpen. Max mist niets. Ik weet nog dat ik in 2016, toen hij voor het eerst won, commentaar gaf voor Canal+ en hem een mooie en serieuze prijzenlijst beloofde. Hij heeft me niet teleurgesteld. Wat hij nu al heeft bereikt, is echt verbazingwekkend. Verstappen is duidelijk een klasse apart. Hij is niet zomaar iemand, qua persoonlijkheid, karakter en inzet. Je kunt van hem houden of hem haten, maar hij laat je niet onverschillig. Hij is atypisch, zoals veel grote kampioenen."