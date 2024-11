Alonso wil Verstappen uitdagen: "Niemand heeft hem nerveus kunnen maken"

Max Verstappen kroonde zich in Las Vegas voor het vierde seizoen op rij tot wereldkampioen. Hij sloeg dit jaar de aanvallen van Lando Norris af, en pakte drie races voor het einde de titel. Fernando Alonso feliciteert Verstappen, maar kondigt wel aan dat hij in 2026 de aanval wil openen.

Verstappen moest dit jaar werken voor zijn geld. De Nederlander won een aantal races in de eerste fase van het seizoen, maar zag daarna hoe Red Bull steeds minder sterk werd. Verstappen wist het beste uit zichzelf te halen, en hij presteerde elk weekend optimaal. Norris probeerde dichterbij te komen, maar dat lukte hem niet. Verstappen had in Las Vegas genoeg aan de vijfde plaats om zijn titel te prolongeren.

Tweevoudig wereldkampioen Fernando Alonso deelt zijn felicitaties uit aan Verstappen. De Aston Martin-coureur weet dat zijn team vanaf volgend jaar beschikt over de diensten van Adrian Newey. In gesprek met DAZN stelt Alonso dat niemand Verstappen echt heeft kunnen intimideren. Hij hoopt dat in de nabije toekomst wel te kunnen doen: "Iedereen die Max tot nu toe heeft uitgedaagd, heeft hem niet echt nerveus weten te maken. Hopelijk krijg ik op een dag de kans om dit verhaal te kunnen veranderen. Ik hoop dat ik er in 2026 bij ben om de strijd met Max aan te gaan."