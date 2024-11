Jos Verstappen sluit toekomstig sabbatical van Max niet uit

Max Verstappen werd afgelopen weekend in Las Vegas voor het vierde seizoen op rij wereldkampioen. Hij liet zien dat hij in een zwaar seizoen alsnog wereldkampioen kan worden. Hoelang Verstappen nog doorgaat is niet helemaal duidelijk, maar zijn vader Jos sluit een toekomstig sabbatical niet uit.

Verstappen beschikt over een contract tot en met 2028 bij Red Bull Racing. Wat hij daarna gaat doen, is nog niet helemaal duidelijk. Verstappen heeft altijd gezegd dat de records hem niet zoveel uitmaken, maar hij staat nu toch al op vier wereldtitels. Hij rijdt ten minste tot en met 2028 nog in de Formule 1, maar de kans is aanwezig dat hij daarna in een andere klasse gaat rijden. Hij is fan van enduranceraces, en vlak voor het weekend in Las Vegas kreeg hij een kans om in een Daytona-wagen van Acura te rijden.

Ook zijn vader Jos Verstappen weet nog niet waar zijn toekomst ligt. De oud-coureur wordt naar de toekomstige avonturen van zijn zoon gevraagd door La Gazzetta dello Sport: "We hebben met Red Bul een contract tot en met 2028. Tegen de tijd dat we daar uitkomen, zien we wel verder. We moeten dan ook zien of Max nog geïnteresseerd is in de Formule 1." Verstappen senior denkt dat zijn zoon iets kan gaan doen waar hij zelf controle overheeft: "Zijn hele leven wordt hem verteld wat hij moet doen, óók door mij. Nu doet het team dat. Er komt een tijd waarin hij zelf de besluiten neemt. Misschien zal hij in de toekomst een sabbatical inlassen om te voelen of hij dan weer terug wil komen. Het zijn immers niet de records die hem motiveren om door te gaan. Hij hoeft niet zo nodig zeven of acht titels te winnen, hij is al blij met wat hij heeft bereikt."