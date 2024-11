Perez prijst Verstappen: "Absoluut zijn beste titel"

In een lastig seizoen werd Max Verstappen afgelopen weekend toch wereldkampioen. Zijn titel kwam op geen enkel moment in gevaar, en zijn voorsprong op teamgenoot Sergio Perez was groot. Perez is lovend over Verstappen en stelt dat dit zijn beste wereldtitel is.

Perez beleeft een rampzalig seizoen in de Formule 1. De Mexicaan kan Verstappen amper bijhouden, en bij Red Bull beginnen ze steeds ontevredener over hem te worden. In Las Vegas deed Verstappen precies wat hij moest doen door voor zijn rivaal Lando Norris te finishen. Perez reed een anonieme race en kwam slechts als tiende over de streep. Het was wederom een teleurstellend resultaat van Perez, die moet vrezen voor zijn toekomst bij het team.

Perez blijft strijdbaar en hij deelde na afloop mee in de feestvreugde van Red Bull en Verstappen. Hij is er trots op dat hij de teamgenoot van Verstappen mag zijn, al heeft hij hem dit jaar amper kunnen helpen in de titelstrijd. Perez deelde zijn complimenten aan de Nederlander uit in gesprek met Viaplay: "Hij heeft dingen gevonden de wij allemaal niet hebben gezien en hij verdient dan ook al het succes. Dit is absoluut het beste wereldkampioenschap dat ik in mijn vier jaar als zijn teamgenoot bij Red Bull van hem heb gezien."