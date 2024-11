Koninklijke felicitaties voor Verstappen

Max Verstappen sleepte gisteren in Las Vegas zijn vierde wereldtitel in de Formule 1 binnen. De Red Bull-coureur kwam voor zijn titelrivaal Lando Norris over de finish, en dat was genoeg voor titelprolongatie. Het levert Verstappen nu zelfs koninklijke felicitaties op.

Verstappen kreeg in de tweede seizoenshelft stevige concurrentie van McLaren-coureur Norris. De man in de papajakleurige auto wist een aantal races te winnen, maar hij kon het gat met Verstappen niet dichtrijden. Door zijn zege in Brazilië stond Verstappen op matchpoint. In Las Vegas moest hij voor Norris finishen, en dat deed hij dan ook. De vijfde plek was goed genoeg voor zijn vierde wereldtitel en een groot feestje.

Het leverde Verstappen een grote hoeveelheid felicitaties op. De felicitaties kwamen niet alleen uit de racewereld, maar ook van ver daar buiten. Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima feliciteren Verstappen in een officieel statement: "Met veel plezier feliciteren wij Max Verstappen met de vierde opeenvolgende wereldtitel in de Formule 1! Ondanks een moeizame start dit weekend in Las Vegas reed hij een solide race en bleef hij zijn naaste concurrent ruim voor. Samen met zijn team liet hij zien over ervaring en kwaliteit te beschikken. Met nog twee races te gaan heeft hij wederom zijn wereldtitel geprolongeerd. Nogmaals van harte gefeliciteerd met deze indrukwekkende prestatie!"