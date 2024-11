Vasseur maakt zich geen zorgen na tirade Leclerc

Charles Leclerc liep na de Grand Prix van Las Vegas onbedoeld helemaal leeg over de boordradio. Hij was niet te spreken over teamgenoot Carlos Sainz, die de teamorders volgens hem had genegeerd. Ferrari-teambaas Frédéric Vasseur maakt zich er echter geen zorgen over.

Ferrari-coureur Charles Leclerc en Carlos Sainz reden gedurende de hele Grand Prix van Las Vegas dicht bij elkaar. De twee coureurs wisselden regelmatig van positie. Tijdens de laatste pitstopfase was Sainz door zijn banden heen, terwijl Leclerc achter hem zat. De Spanjaard werd opgedragen om de Monegask voor te laten, en deed dat keurig. Sainz was de pitstraat al ingereden en werd opeens toch opgedragen om buiten te blijven, waardoor hij een ronde langer door moest en zo de positie aan zijn teamgenoot definitief verloren had.

Een ronde later maakte Sainz alsnog zijn tweede stop, terwijl Leclerc drie ronden later de pits indook voor een nieuwe set harde banden. De man uit Monte Carlo kwam ook weer voor zijn teamgenoot terecht, die duidelijk de opdracht kreeg om Leclerc niet in te halen. Deze opdracht negeerde de 30-jarige Spanjaard en hij haalde zijn Monegaskische teamgenoot in aan de binnenkant van bocht vier.

Hierdoor kwam de Madrileen toch als eerste Ferrari-coureur over de streep (P3), waardoor Leclerc buiten het podium finishte. Na de finishvlag was Leclerc woest over de actie van zijn teamgenoot, en hij maakte dit kenbaar door over de boordradio te vloeken en tieren. De 'fucks' vlogen uit zijn mond en hij riep onder andere dat aardig zijn hem de hele tijd tot last is.

"Zij hebben niet het volledige plaatje"

Na de race gaf Ferrari-teambaas Frédéric Vasseur tegenover Motorsport.com aan dat er over het incident gesproken zal gaan worden. Hij maakt zich echter geen zorgen, omdat hij het gevoel heeft dat het geen probleem zal opleveren tussen de twee rijders. "Ik maak me helemaal geen zorgen. Ik denk, nogmaals, dat het altijd hetzelfde verhaal is dat ze commentaar moeten leveren of dat ze geen commentaar hoeven te leveren", vertelde de Fransman, die aangeeft dat de coureurs niet het overzicht hebben die de mensen op de pitmuur wel hebben.

"Ze geven commentaar en hebben hun eigen visie op bepaalde situaties, maar ze hebben niet altijd het volledige plaatje. Wij [aan de pitmuur, red.] moeten voorkomen dat ze [Leclerc en Sainz, red.] met elkaar gaan vechten, maar ik denk dat we in dit stadium aan de managementkant moeten staan. Ik denk dat het een feit is dat de situatie echt moeilijk was voor iedereen, maar we zullen het vanavond bespreken. Het zal geen probleem zijn."