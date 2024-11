Norris ziet Verstappen als één van de beste coureurs ooit

Lando Norris zag zijn titelkansen afgelopen weekend in rook opgaan. Max Verstappen pakte zijn vierde wereldtitel, en Norris werd dus definitief verslagen. Norris focust zich nu vooral op 2025, en hij stelt dat Verstappen waarschijnlijk één van de beste Formule 1-coureurs ooit is.

Norris wist het Verstappen dit jaar meerdere keren echt lastig te maken. De Brit ontpopte zich in de zomer tot dé titelrivaal van Verstappen. Het gat werd echter nooit echt klein, maar tot het weekend in Las Vegas maakte Norris theoretisch gezien nog kans op de wereldtitel. In de straten van de gokstad deed Verstappen precies wat hij moest doen, en wist Norris dat de wereldtitel er dit jaar niet in zat.

Na afloop toonde Norris zich een waardige verliezer. De Brit deelde veel complimenten uit richting zijn Nederlandse vriend en rivaal. Norris hoopt volgend jaar weer om de titel te kunnen vechten, zo stelt hij bij de internationale media: "Ik heb het gevoel dat ik kan vechten voor een kampioenschap. Ik kan met een gerust hart zeggen dat ik heb wat ervoor nodig is. Ik moet zeker nog aan een paar dingen werken, maar ik kan tegen Max vechten en dat zeg ik graag. Want ik denk dat Max de beste coureur ter wereld is en waarschijnlijk één van de beste coureurs die ooit in de Formule 1 heeft gereden."