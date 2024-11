Verstappen zet Brown grappend op zijn plaats: "Kon toch alleen winnen met snelste auto?"

Max Verstappen heeft zich in Las Vegas gekroond tot viervoudig wereldkampioen. De Nederlander is door alles en iedereen gefeliciteerd, ook door McLaren-CEO Zak Brown. De Amerikaan deed dit terwijl Verstappen geïnterviewd werd door Sky Sports. Nadat Brown hem feliciteerde, kon de viervoudig wereldkampioen het niet laten om even terug te komen op een eerdere uitspraak van de Amerikaan.

Max Verstappen en Red Bull Racing leken ook in 2024 weer op dominante wijze op weg naar beide wereldtitels. De succesvolle combinatie won vier van de eerste vijf Grands Prix en er leek geen vuiltje aan de lucht. Vanaf het raceweekend in Miami kwam daar echter verandering in, want McLaren en Lando Norris konden vanaf dat moment Red Bull en Verstappen uitdagen. Het leidde tot meerdere gevechten en controversiële momenten tussen de Nederlander en de Brit op de baan, maar ook naast de baan begon er steeds meer strijd te komen tussen de renstallen uit Milton Keynes en Woking.

Er werd modder over-en-weer gegooid, maar Verstappen liet zich niet gek maken. De Red Bull-rijder hield zijn hoofd koel en zette zichzelf op matchpoint na een geweldige inhaalrace in São Paolo. In Las Vegas moest de 27-jarige ervoor zorgen dat hij minimaal 60 punten voorsprong had op zijn Britse titelrivaal, en dat lukte. Een berekenend rijdende Verstappen had genoeg aan een vijfde plaats in de gokstad, waardoor hij zich een viervoudig wereldkampioen mag noemen.

"Dit jaar is het wel een beetje anders"

Na de race verscheen hij bij alle zender voor de camera, zo ook bij het Britse Sky Sports. Tijdens dat interview kwam McLaren-CEO Zak Brown naar hem toe om hem te feliciteren. "Gefeliciteerd, goed gedaan!", zei de Amerikaan tegen Verstappen, die lachend reageert: "Jullie hebben ons flink onder druk gezet!" Waarop Brown reageert: "Klopt, maar je hebt het verdiend! Nu heb je mijn 'Senna-gast' verslagen."

Verstappen kan het daarna niet laten om live op Sky Sports te reageren op een eerdere uitspraak van de McLaren-CEO. Hij had namelijk gezegd dat de Nederlander alleen kan winnen in de beste auto, en daar wilde de Red Bull-rijder nog even op terugkomen: "Eerst zei je telkens dat ik alleen kon winnen in de snelste auto. Dit jaar is het wel een beetje anders!", aldus de grappende viervoudig wereldkampioen. Daar reageerde Brown als volgt op: "Precies! Goed gedaan, goed gedaan."