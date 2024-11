F1-baas looft Verstappen na vierde wereldtitel: "Grootheid in deze sport"

Max Verstappen heeft zich in Las Vegas gekroond tot viervoudig wereldkampioen. Een vijfde plaats volstond voor de Nederlander, die voor het vierde jaar op rij F1-kampioen is geworden. Formule 1-baas Stefano Domenicali heeft mooie woorden over voor de wereldkampioen.

Red Bull-coureur Max Verstappen zorgde er met zijn fenomenale inhaalrace in Brazilië voor dat hij dit weekend in Las Vegas zijn eerste kans had om zijn vierde wereldtitel binnen te slepen. De Nederlander moest na de race in de staat Nevada minimaal 60 punten voorsprong hebben op titelrivaal Lando Norris, en dat lukte. Een berekenend rijdende Verstappen eindigde in de straten van Vegas als vijfde, terwijl de Brit niet verder kwam dan de zesde plaats.

De 27-jarige Nederlander, die zeker geen gemakkelijk seizoen kende, heeft zich hierdoor twee races voor het einde van het 2024-seizoen verzekerd van zijn vierde wereldtitel in de koningsklasse van de autosport. Na de race liet Formule 1-baas Stefano Domenicali direct van zich horen. Hij heeft lovende woorden over voor de viervoudig wereldkampioen. "Ik wil Max feliciteren met een ongelooflijk seizoen en zijn vierde wereldtitel", aldus de Italiaan tegenover F1.com. "Hij is een echte grootheid in deze sport en heeft nog zoveel om naar uit te kijken in zijn indrukwekkende carrière. Dit seizoen was spannend en 2025 lijkt nog spannender te worden. Gefeliciteerd Max en gefeliciteerd aan het hele team van Red Bull."