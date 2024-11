Trotse Marko prijst titelrace Verstappen: "Tactische meesterzet"

Helmut Marko zag vandaag zijn superster Max Verstappen voor het vierde seizoen op rij wereldkampioen worden. Zijn vijfde plek in Las Vegas was genoeg voor de wereldtitel. Verstappen was trots, maar Marko is nog trotser. De teamadviseur deelde zijn superlatieven met de buitenwereld.

Verstappen moest in Las Vegas voor Lando Norris finishen om de wereldtitel te pakken. Bij de start reed hij al voor Norris, en daarna mengde hij zich zelfs in de strijd om de zege. Al snel werd duidelijk dat dit niet mogelijk was, dus ging Verstappen zich focussen op de titel. Verstappen vocht niet terug tegen de Ferrari's en Lewis Hamilton, en de vijfde plaats was meer dan genoeg voor de titel.

Tactische meesterzet

Bij Red Bull vlogen ze elkaar in de armen. Teamadviseur Helmut Marko was zelfs een beetje geëmotioneerd. De ervaren Oostenrijker sprak zich vlak na de race uit bij de Duitse tak van Sky Sports: "In Monza was ik nog sceptisch. Maar toen draaiden we het gelukkig om en tijdens de race was het echt een tactische meesterzet. Hij liet zien welke snelheid mogelijk was in de openingsfase, maar toen richtte hij zijn aandacht op de titel en bracht hij zijn auto op een zeer soevereine manier naar huis, met een geweldige stijl."

Dieptepunt

Verstappen kreeg zijn vierde wereldtitel zeker niet cadeau en hij moest er met enige regelmaat keihard voor vechten. Marko kreeg dan ook de vraag wat volgens hem het meest opvallende moment van het jaar was: "Er waren een paar races waar de auto niet de snelste was, maar toch won hij. En Monza was zeker het dieptepunt, maar toch deed hij het keer op keer en haalde hij er het maximale uit. Er was geen enkel ongeluk. En in de fase waarin we soms maar vierde waren qua snelheid, slaagde hij er toch steeds weer in om het gat of de leiding te stabiliseren."