Grote vreugde bij Horner: "Max was dit jaar een klasse apart"

Max Verstappen kroonde zich vandaag in Las Vegas tot viervoudig wereldkampioen. Het was voor niemand een verrassing, maar Red Bull heeft een aantal hele zware maanden achter de rug. Teambaas Christian Horner is enorm trots op zijn grote superster.

Verstappen begon goed aan het seizoen met een hele reeks zeges. In de zomermaanden van dit jaar kreeg Red Bull het echter zwaar, en moest Verstappen vechten voor wat hij waard was. Race na race had hij het zwaar, maar de omslag was nabij. In Brazilië toonde Verstappen zijn klasse in de regen, en vandaag in Las Vegas hield hij het hoofd enorm koel. Hij moest voor zijn titelrivaal Lando Norris finishen, en dat gebeurde dan ook.

Na afloop van de race was Verstappen enorm trots, en dat gold ook voor Red Bull-teambaas Christian Horner. Met een speciaal shirt om zijn schouders sprak Horner zich uit bij Sky Sports: "Hij was dit jaar een klasse apart. Hij was echt buitengewoon. Hij heeft acht races gewonnen, dat is meer dan het dubbele dan wat iemand anders voor elkaar heeft gekregen. Hij had een geweldige start. In de zomer hadden we het zwaar, maar hij verloor nooit zijn focus. Hij bleef over performen, hij bleef de prestaties neerzetten. Hij verdient deze vierde wereldtitel. Het plaatst hem in een rijtje van de elite van deze sport. Ik kan hem niet genoeg krediet geven voor de manier waarop hij zich dit jaar heeft gedragen, de manier waarop hij werkte met zijn engineer en het team. Hij was buitengewoon."