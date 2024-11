Trotse Verstappen enorm opgelucht: "Dit had ik nooit verwacht"

Max Verstappen kroonde zich in de straten van Las Vegas tot viervoudig wereldkampioen. In een race waarin hij voor Lando Norris moest finishen, deed hij precies wat er moest gebeuren. Verstappen maakte geen enkele fout, en hij greep zijn titel. Na afloop was hij opgelucht.

Verstappen wist dat hij de wereldtitel kon gaan pakken in Vegas. Hij wilde er niet aan denken, maar tijdens de race dacht hij er zeker over na. Bij de start kwam hij direct voor Norris terecht, en vocht hij zich zelfs naar voren. In de slotfase wist Verstappen dat de Ferrari's veel sterker waren. Hij liet ze passeren, en hij ging kalm op weg naar de titel. Hij gaf zijn teamgenoten een knuffel en ging daarna met podiumklanten George Russell, Lewis Hamilton en Carlos Sainz naar de fonteinen van het Bellagio.

Zwaar

Samen met zijn race-engineer Gianpiero Lambiase nam Verstappen plaats in een luxueuze Rolls Royce. Grijnzend nam hij de felicitaties in ontvangst en sprak hij met interviewers Jenson Button en Terry Crews: "Het was een lang seizoen. Natuurlijk, we begonnen geweldig, het was alsof we lekker aan het cruisen waren, maar toen kregen we het zwaar. Als team wisten we het goed samen te houden, we bleven werken aan verbeteringen, en we hebben het over de lijn getrokken."

Opluchting

Vanzelfsprekend waren er emoties bij Verstappen. Na een aantal zweer zware maanden, kwam deze prestatie als geroepen voor de Nederlander. Verstappen was er heel eerlijk over: "Ik ben heel trots op iedereen, voor wat ze hebben gedaan voor mij. Dat ik hier mag staan als viervoudig wereldkampioen, is natuurlijk iets wat ik nooit voor mogelijk had gehouden. Op het moment voel ik me op een bepaalde manier opgelucht, maar ik ben ook ontzettend trots."