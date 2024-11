Russell kan geluk niet op na winst in Vegas: "Het was een droom van een weekend"

George Russell heeft de Grand Prix van Las Vegas op dominante wijze gewonnen. De Mercedes-rijder moest in de slotfase van de race even vrezen voor zijn opstomende teamgenoot Lewis Hamilton, maar kwam nooit in de problemen.

Mercedes-coureur George Russell schreef gisteren de pole position op het Las Vegas Strip Circuit op zijn naam, maar hij gaf direct aan dat hij en zijn team deze goede uitgangspositie nou eens om moesten gaan zetten in een overwinning. Dat leek aan het begin van de race echter een zeer lastige opgave te gaan worden. Ferrari-coureur Charles Leclerc, die vanaf P4 opgestoomd was naar P2, zette meteen vol de druk erop bij Russell. Dit leidde zelfs tot een aanval in bocht één, waar de Monegask buitenom een aanval inzette bij de man uit King's Lynn, maar die gaf niet toe en hield Leclerc achter zich.

Daarna werd de race echter een stuk eenvoudiger voor de Brit, die vooraan zijn banden heel had gehouden, terwijl de Ferrari's steeds verder terugvielen. Hierdoor had Russell al snel een voorsprong van acht seconden en die gaf hij uiteindelijk niet meer weg, ondanks het feit dat Hamilton met rassenschrede dichter bij Russell kwam aan het einde van de race.

"Ik ga absoluut niet mee op die vlucht"

Hierdoor won Russell zijn derde race uit zijn F1-carrière, en hij is van plan om die goed te gaan vieren. "Ik was van plan om over een paar uur te vliegen, maar ik ga absoluut niet mee op die vlucht!", vertelt de Brit met een lach op zijn gezicht tegenover F1.com. "Ik ga met mijn hele team van deze avond genieten. Het is een droom van een weekend geweest. Ik weet niet hoe ik zo snel ben geweest, maar ik geniet nu gewoon van deze rit. Vegas is gewoon een gekke plek. Ik kan deze plek niet eens beschrijven. Om de pole, de overwinning en ook een één-twee met Lewis te behalen, hadden we geen betere plek kunnen kiezen om dit te laten gebeuren", stelt Russell, die verrast is dat hij een race vanaf pole heeft gewonnen. "Ik wachtte gewoon tot er iets zou gebeuren! De twee races die ik eerder op pole heb gereden, waren chaos."