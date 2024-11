Leclerc gefrustreerd na kwalificatie: "Ik kreeg het gewoon niet voor elkaar"

Charles Leclerc zal de Grand Prix van Las Vegas morgen gaan aanvangen vanaf P4. De Fransman is totaal niet tevreden met die startpositie, maar had naar eigen zeggen enorm veel moeite om de banden op temperatuur te krijgen.

Ferrari-coureur Charles Leclerc voorspelde voorafgaand aan het weekend in Las Vegas al dat Ferrari goed voor de dag kon komen in de gokstad, maar stipte ook een mogelijk pijnpunt voor de Scuderia aan: het opwarmen van de banden in koude omstandigheden. En laat dat nou net hetgeen zijn wat volgens hem de reden was voor zijn 'frustrerende' kwalificatieresultaat.

"Dit soort kwalificaties zijn zo frustrerend", stelt de 27-jarige coureur tegenover Viaplay. "Het is namelijk niet zo dat we een gebrek aan snelheid hadden, maar het gaat om de manier waarop we de banden op de juiste temperatuur moeten krijgen. Ik heb werkelijk alles geprobeerd tijdens de kwalificatie, maar ik kreeg niet voor elkaar wat Carlos [Sainz, red.] wel lukte." Terwijl Sainz nipt tekort kwam voor de pole op het Las Vegas Strip Circuit, eindigde Leclerc op P4 op bijna vier tienden van zijn teamgenoot. Hij kan dan ook niet anders dan toegeven dat zijn teamgenoot het beter heeft gedaan dan hijzelf. "Hij deed dat [de banden op de juiste temperatuur brengen, red.] echt heel goed. Ik worstelde enorm."

"Dat voelde erg verkeerd"

Tijdens zijn tweede run in Q3 hoopte Leclerc, ondanks zijn struggles, door middel van een extra opwarmronde toch een aanval te kunnen doen op de pole, maar ook deze methode werkte volgens de Ferrari-rijder voor geen meter. "De eerste run in Q3 was erg tricky, omdat we geen extra opwarmronde deden. Daarom dacht ik dat een extra opwarmronde voorafgaand aan de tweede run ons wel weer vooruit zou helpen. Maar ik kwam aan bij bocht één en mijn banden waren ijskoud. Ik heb geen idee waardoor dat kwam. Dat moeten we gaan analyseren, want het voelde erg verkeerd", aldus de man uit Monte Carlo, die wel vertrouwen heeft voor de race van morgen. "Het [de banden in de juiste window krijgen, red.] zou geen probleem moeten zijn tijdens de race en nadat we de eerste paar ronden hebben gereden, zou het er iets anders uit moeten zien. Maar we zullen bij de start voorzichtig moeten zijn, omdat de graining hoog zal zijn."