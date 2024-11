Marko probeert optimistisch te blijven: "Liggen voor op Lando"

Na het succesvolle weekend in Brazilië, kwam Red Bull in de kwalificatie in Las Vegas weer terug op aarde. Sergio Perez zorgde voor een nieuwe teleurstelling door af te vallen in Q1. Max Verstappen noteerde slechts de vijfde tijd, Helmut Marko zag na afloop nog wel een aantal positieve punten.

Red Bull kent een lastig weekend in Las Vegas. Tijdens de eerste twee vrije trainingen ging het vooral over de achtervleugels die te klein waren, en de tijden zagen er ook niet bepaald snel uit. In de kwalificatie zorgde Sergio Perez voor de zoveelste teleurstelling van het seizoen door de zestiende tijd te noteren. Verstappen wist Q3 wel te bereiken, maar daar kon hij niet vechten met de snelle mannen voor hem. Toch start hij morgen voor zijn titelrivaal Lando Norris.

Optimisme

Red Bull-adviseur Helmut Marko was na afloop redelijk tevreden. De ervaren Oostenrijker werd door zijn landgenoten van ORF gevraagd of dit resultaat van Verstappen positiever was dan verwacht: "Ik was optimistisch dat we bij de beste vier zouden staan en dat zat er zeker in. Maar in de tweede sector had hij een momentje in bocht 9, dat heeft hem misschien twee tot drie tienden gekost." Marko baalt daar niet van: "Na de trainingen was dit een goede prestatie en de race duurt lang. We liggen in ieder geval voor op Lando, dus vanuit dat oogpunt gaat alles goed."

Strijd met Norris

In de race van morgen wordt het voor Verstappen om voor Norris te blijven. In de voorgaande weekenden vochten de twee een aantal spannende en felle duels uit. Marko krijgt dan ook de vraag hoe dat nu zal zijn: "We zullen proberen hem bij de start voor te blijven en daarna hangt alles af van de vraag of we weg kunnen komen met een één- of tweestopper. Het was niet helemaal duidelijk hoe de bandenslijtage eruit ziet." Toch kan Marko wel lachen: "We bevinden ons in de positie om de wereldtitel te pakken."