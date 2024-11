Zware teleurstelling bij Verstappen: "Zit gewoon niet genoeg snelheid in"

Max Verstappen start de Grand Prix van Las Vegas van morgen vanaf de vijfde plaats. De Nederlander had het zwaar in de kwalificatie, maar toch wist hij zich redelijk te handhaven in de strijd om de bovenste posities. Verstappen stelde na afloop dat er gewoon niet genoeg snelheid in zit.

Na twee lastige vrije trainingen, was het voor Verstappen en Red Bull belangrijk om vandaag herstel te tonen. In de derde vrije training klonk Verstappen al iets tevredener, en in de kwalificatie ging het allemaal weer een stapje beter. Verstappen wist een aantal keren paarse sectortijden te noteren, maar in Q3 kwam hij niet in de buurt van de pole position. Zijn achterstand op de snelste tijd van George Russell was bijna een halve seconde.

Vleugel

Met een gezicht vol teleurstelling bekeek Verstappen de tijdenlijst direct na de kwalificatie. Daarna meldde hij zich in de mediapen en sprak hij zich uit bij Viaplay: "Er zit gewoon niet genoeg snelheid in. Ik kom natuurlijk op het rechte stuk snelheid te kort met de vleugel, en dan hebben we ook nog geen eens de grip, dus dan wordt het een lastig verhaal. Vooral ten opzichte van Mercedes. En in de kwalificatie Ferrari. Het belangrijkste is dat we voor McLaren staan. Daar moet ik naar kijken."

Norris

Als Verstappen morgen in de race voor Lando Norris weet te finishen, dan is de vierde wereldtitel binnen. Verstappen start als vijfde, één plekje voor Norris. Deze strijd is dan ook het belangrijkste: "Ja, we gaan zien wat het geeft morgen. Ik heb geen idee hoe we in de longruns zullen zijn. We hebben de hele tijd heel erg veel veranderd. Hopelijk blijven de banden in ieder geval heel."