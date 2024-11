Russell opgelucht na pole: "Dacht dat ik de finishvlag niet zou halen"

George Russell heeft zijn vierde pole position uit zijn Formule 1-carrière bemachtigd. Op het Las Vegas Strip Circuit was de Brit, nadat hij pas laat naar buiten kwam voor zijn laatste run, nipt sneller dan Carlos Sainz. Hij is na zijn pole dan ook opgelucht, want hij dacht dat hij de finishvlag niet zou halen.

Het team van Mercedes zit er dit weekend uitstekend bij in Las Vegas. De Duitse renstal was de snelste in alle vrije trainingen en was ook in de kwalificatie in Q1 en Q2 het snelste. Het was daarom een mooie kans voor George Russell om zijn eerste pole sinds de GP van Engeland te pakken. En dit lukte de man uit King's Lynn, waardoor hij voor de derde keer vanaf pole zal starten in 2024. Hij kan zijn geluk niet op. "Het is ongelooflijk om weer op pole te staan", vertelt Russell tegenover F1.com. "We zijn het hele weekend zo snel geweest. Ik wist dat toen ik de laatste Q3-ronde inging, dat de ronde zou zijn die telt, het maakt niet uit wat er daarvoor gebeurde."

De Mercedes-coureur doelt op zijn moment in Q3 tijdens zijn eerste run. Russell raakte de muur vol, maar zette alsnog de snelste tijd neer. Zijn team moest echter wel zijn vleugel vervangen, waardoor hij pas laat naar buiten kwam voor run twee, maar het was genoeg voor pole. Russell is dan ook opgeluicht dat hij nog voor een run kon gaan. "Ik had een momentje tijdens mijn eerste run. We moesten mijn voorvleugel vervangen. Er was een moment dat ik dacht dat we de vlag niet zouden halen, maar gelukkig was dat niet het geval."

"We moeten het nu een keer omzetten in een overwinning"

Hij kan echter geen vingen leggen op waarom Mercedes dit weekend opeens weer zo snel is. "We moeten diep duiken om te begrijpen waarom we dit weekend zo snel zijn geweest, want het was een echte verrassing", stelt de tweevoudig Grand Prix-winnaar, die veel vertrouwen had voor de sessie dat hij voor pole kon gaan. "Je moet het soms op tafel leggen. Ik had vertrouwen in mezelf en wist dat als ik een foutloze ronde zou rijden, ik op de eerste rij zou staan. Het is ongelooflijk om de pole te pakken, maar uiteindelijk hebben we een paar goede kwalificaties gehad en moeten we die nu een keer om gaan zetten in een overwinning."