Wolff vindt Hamiltons' gedachten over vroegtijdige Mercedes-exit 'niet ongewoon'

Mercedes-coureur Lewis Hamilton zorgde na de Grand Prix van Brazilië voor opgetrokken wenkbrauwen. De Brit leek na een teleurstellende race over de boordradio te hinten op een vroegtijdig vertrek bij de Zilverpijlen. In Vegas gaf hij aan dat hij hier serieus over heeft nagedacht en zijn teambaas, Toto Wolff, geeft toe dat hij die gedachten wel snapt.

Het Grand Prix-weekend in Brazilië was er één voor Lewis Hamilton om snel te vergeten. Hij wist gedurende het sprintweekend in São Paulo geen enkele keer door te dringen tot Q3 en verzamelde slechts één puntje in het land waar hij ereburger van is. De zevenvoudig wereldkampioen, die na dit seizoen de overstap naar Ferrari zal maken, was zelfs zo teleurgesteld dat hij over de boordradio hintte op een vroegtijdig vertrek bij het team van Mercedes. Hamilton zei namelijk dat de race in Brazilië wel eens zijn laatste keer voor de Silver Arrows zou kunnen zijn, waarna de Brit na de race ook nog eens stelde dat hij liever op vakantie zou gaan dan dat hij tijdens de laatste triple header moest racen.

Mercedes bagatelliseerde de opmerkingen van hun stercoureur en beweerde dat de opmerkingen van Hamilton via de boordradio gericht waren aan de teamleden die niet aanwezig zouden zijn tijdens de races in Las Vegas, Qatar en Abu Dhabi. Maar tijdens de mediadag in Las Vegas gaf de 105-voudig Grand Prix-winnaar toe dat hij na de race op Interlagos serieus nadacht over een vroegtijdig vertrek.

"Zijn reactie was op geen enkele manier ongewoon"

Als Mercedes-teambaas Toto Wolff tijdens de FIA-persconferentie gevraagd wordt of hij daadwerkelijk getwijfeld heeft of Hamilton na Brazilië nog wel terug zou keren bij Mercedes, geeft de Oostenrijker toe dat hij de woorden van zijn stercoureur begrijpt. "Zoals we al jaren weten, heeft Lewis [Hamilton, red.] zijn hart op de tong. En ik denk dat het zo'n slechte ervaring voor hem was dat hele raceweekend [in São Paulo, red.], en met name de zondag, dat [zijn reactie, red.] op geen enkele manier ongewoon was."

"Deze keer was het waarschijnlijk wel bijzonder slecht, maar ik denk dat hij en wij als team zijnde er goed in zijn geslaagd om samen te blijven werken", vervolgt de Oostenrijker. "Op dit moment zijn er nog drie races te gaan [dit jaar, red.], en hij heeft begin dit jaar aangekondigd dat hij naar Ferrari zal gaan vertrekken. Ik ben er dan ook best trots op hoe we erin zijn geslaagd om de professionele relaties in stand te houden zoals ze zijn. Maar we wisten dat het nooit makkelijk zou worden. En dan is de auto op zo'n dag slecht, omdat wij hem tools hebben gegeven die niet goed genoeg zijn voor een coureur van zijn kaliber."