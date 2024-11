Mercedes reageert op Hamilton-geruchten

Mercedes-coureur Lewis Hamilton zorgde na de Grand Prix van Brazilië voor opgetrokken wenkbrauwen. De zevenvoudig wereldkampioen leek over de boordradio aan te geven dat hij zijn laatste race voor de Zilverpijlen had gereden. Mercedes heeft nu gereageerd op de woorden van hun coureur.

Lewis Hamilton beleefde een dramatisch raceweekend in São Paulo. De 39-jarige Brit had totaal het tempo niet, wat ertoe leidde dat hij in beide kwalificaties niet tot Q3 wist te komen en slechts één puntje wist te scoren in het land waar hij ereburger van is. Volgens de Zevenvoudig wereldkampioen was dit vooral te wijten aan zijn W15, en dat liet hij na de race ook duidelijk merken over de boordradio: "Dat was een rampzalig weekend, jongens. Zo slecht is de auto nog nooit geweest. Bedankt voor jullie bijdrage en geweldig werk van alle jongens bij de pitstop", zei de Mercedes-coureur, die opzien baarde met zijn laatste zin. "Als dit de laatste keer was dat ik in actie mocht komen, is het jammer dat het zo ging. Maar [ik ben, red.] dankbaar voor jullie werk."

Bovendien zei Hamilton na de race tegenover het Britse Sky Sports F1 dat hij "liever met vakantie zou gaan" dan dat hij tijdens de laatste drie Grands Prix moest racen in Las Vegas, Qatar en Abu Dhabi.

Vroegtijdig vertrek Hamilton?

Dit alles zorgde ervoor dat de geruchtenmolen op volle toeren ging draaien, want bedoelde en Brit hiermee dat hij eerder zal vertrekken bij het team van Mercedes? Hamilton zal aan het einde van het jaar sowieso gaan vertrekken bij het Duitse team, want hij zal Mercedes na twaalf seizoenen gaan inruilen voor het team van Ferrari, maar komt er een vroegtijdig einde aan zijn avontuur bij Mercedes? Daar leken de boordradio's en interviews van de man uit Stevenage wel op te doelen.

Volgens Mercedes is dit echter niet het geval. Bronnen binnen het Duitse team hebben tegenover Sky Sports News aangegeven dat de Brit 'gewoon' zal racen voor Mercedes tijdens de laatste drie races van 2024. Een mogelijke verklaring voor Hamiltons opmerkingen via de boordradio is dat hij zijn afscheidsopmerkingen richtte tot teamleden die in São Paulo werken en er niet bij zullen zijn tijdens de laatste drie Grands Prix van het seizoen.