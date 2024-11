Wolff wees aanvraag Hamilton om te testen voor Ferrari af

Lewis Hamilton hoopte na de laatste race in Abu Dhabi zijn eerste meters in de Ferrari-bolide te kunnen maken tijdens de post-season test, maar daar ging een streep doorheen. Mercedes-teambaas Toto Wolff heeft in Las Vegas bevestigd dat hij de aanvraag van de zevenvoudig wereldkampioen heeft afgewezen.

De 39-jarige Lewis Hamilton maakte nog voor de start van het Formule 1-seizoen 2024 bekend dat hij een sensationele transfer gaat maken na dit jaar. De Brit zal na twaalf jaar het team van Mercedes gaan verlaten en zal per 2025 gaan racen voor Ferrari, waar hij de teamgenoot zal gaan worden van Charles Leclerc. Hamilton zal echter nog wel even moeten wachten op zijn eerste meters in een Ferrari-bolide. De zevenvoudig wereldkampioen hoopte zijn eerste meters voor de Scuderia te kunnen maken tijdens de post-season test, die na de Grand Prix van Abu Dhabi afgewerkt zal worden op datzelfde Yas Marina Circuit. Maar al snel werd duidelijk dat de Brit niet mag gaan testen voor de Scuderia, zo onhulde BBC F1-correspondent Andrew Benson iets meer dan zes weken geleden.

Carlos Sainz, die na dit seizoen gedwongen moet vertrekken bij Ferrari door de komst van Hamilton, zal wel in actie gaan komen voor zijn nieuwe team. De Madrileen zal vanaf 2025 gaan racen voor het team van Williams en kreeg toestemming van zijn huidge werkgever om te mogen testen in Abu Dhabi voor het team uit Grove. Mercedes wilde dit voorbeeld niet volgen met Hamilton.

"We hebben contractuele afspraken"

In Las Vegas werd de teambaas van de Zilverpijlen, Toto Wolff, hiernaar gevraagd. De Oostenrijker gaf toe dat hij de aanvraag van de 105-voudig Grand Prix-winnaar om te mogen testen voor de Scuderia in Abu Dhabi had afgewezen. Hij legt in de FIA-persconferentie voor de teambazen - terwijl Ferrari-teambaas Frédéric Vasseur naast hem zit - uit waarom hij die beslissing heeft genomen.

"Ik denk dat het anders is als je naar Williams verhuist", begint de man uit Wenen zijn verhaal. "We hebben contractuele afspraken met sponsoren, en we nemen afscheid van Lewis waarvoor 鈥嬧veel activiteiten gepland staan. We hebben er kort over gesproken en hij [Lewis Hamilton, red.] zei: 'Ik denk dat dat niet gaat werken'. En ik zei: 'Ja, ik denk niet dat het gaat werken.' En dat was het hele verhaal, dus ik denk niet dat Fred [Frédéric Vasseur, red.] bijzonder verdrietig is."

Host van de FIA-persconferenties, Tom Clarkson, vroeg hierop aan de Ferrari-teambaas of hij er verdrietig om is, antwoordde de Fransman als volgt: "Nee. Er is een contract. Je moet dit respecteren. Het is niet omdat wij iets voor Carlos [Sainz, red.] doen dat iedereen hetzelfde moet doen. Zoals Toto [Wolff, red.] zei, ik heb het hem [Toto Wolff, red.] ook niet gevraagd."

"Voor mij was dit een manier om Carlos te bedanken"

Maar waarom besloot de Ferrari-teambaas om Sainz dan wel toestemming te geven om voor Williams te testen? "Het verhaal met Carlos is dat ik hem wil bedanken voor de samenwerking en ik wil hem niet blokkeren of zoiets", vertelt Vasseur. "Ik denk dat hij het dit seizoen heel goed met ons heeft gedaan, en wel op een heel professionele manier. Het zou makkelijk zijn geweest om niet op te geven, maar dan zonder zo'n professionele houding. En voor mij was dit de beste manier om Carlos te bedanken, hem de kans te geven om de test bij Williams te doen."