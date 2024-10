"Hamilton gaat niet voor Ferrari testen in 2024"

Lewis Hamilton zal na het Formule 1-seizoen 2024 de overstap maken naar het team van Ferrari, maar zal nog wel even moeten wachten op zijn eerste meters in een Ferrari-bolide. De Brit mag volgens BBC F1-correspondent Andrew Benson namelijk niet testen in voor de Scuderia in Abu Dhabi.

Zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton maakte eerder dit jaar bekend dat hij een sensationele transfer gaat maken na het Formule 1-seizoen 2024. De 39-jarige Brit zal namelijk na twaalf seizoenen bij het team van Mercedes de overstap gaan maken naar Ferrari, waar hij de teamgenoot zal gaan worden van Charles Leclerc. Hamilton zal echter nog wel even moeten wachten op zijn eerste meters in een Ferrari-bolide. De Brit zal na de laatste Grand Prix van dit jaar in Abu Dhabi namelijk niet gaan testen voor de Scuderia, zo onhult BBC F1-correspondent Andrew Benson.

"Hamilton heeft een contract bij Mercedes tot het einde van het jaar en ze zeggen dat hij aan het einde van het seizoen niet voor Ferrari kan testen, omdat ze veel promotie- en afscheidswerk moeten doen vanwege de 12-jarige samenwerking en de 18 jaar die hij met een Mercedes-motor heeft gereden", vertelde Benson tegenover de BBC.