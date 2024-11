Bottas na verlies Sauber-zitje: "Achteraf had ik me niet bij dit team moeten aansluiten"

Het team van Sauber zal na dit seizoen afscheid gaan nemen van haar huidige coureurs Guanyu Zhou en Valtteri Bottas. Vooral laatstgenoemde is toch wel een verrassing te noemen, aangezien de Fin een grote kans leek te hebben op het zitje naar Nico Hülkenberg. Bottas kan leven met het vertrek, maar heeft achteraf spijt dat hij na zijn Mercedes-avontuur koos om bij Sauber te tekenen.

Valtteri Bottas moest aan het einde van 2021 het team van Mercedes na vijf seizoenen gaan verlaten. Teambaas Toto Wolff had de keuze gemaakt om George Russell vanaf het seizoen 2022 naast zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton te zetten, waardoor de Fin, die in 101 Grands Prix voor de Zilverpijlen twintig poles, 58 podiumplaatsen en tien overwinningen op zijn naam schreef, op zoek moest naar een ander zitje.

De man uit Nastola tekende een meerjarig contract bij het toenmalige Alfa Romeo, waardoor hij tot en met 2024 verbonden was aan het team dat momenteel door het leven gaat als Sauber. In zijn eerste jaar liet hij meteen zien een aanwinst te zijn voor het achterhoede team. Bottas eindigde als tiende in kampioenschap met 49 punten en bracht Alfa Romeo - dat 55 punten scoorde in 2022 - zo goed als eigenhandig naar de zesde plaats in het constructeurskampioenschap.

Verlies van Sauber-zitje

Maar na het vertrek van Alfa Romeo-teambaas Frédéric Vasseur naar het team van Ferrari ging het steeds moeizamer lopen bij het team uit Hinwil. Vorig jaar eindigde de renstal op P9 in het constructeurskampioenschap met slechts zestien punten en dit jaar staat het team met nog drie Grands Prix te gaan nog altijd puntloos onderaan in het kampioenschap voor de teams. Ook de ervaren Bottas kan geen potten breken met de C44-bolide, dus was zijn doel om dan in ieder geval teamgenoot Guanyu Zhou te verslaan. Dat lukt de Fin met overmacht. In het onderlinge kwalificatieduel staat hij 20-1 voor en in het onderlinge gevecht in de races leidt hij met 14-7.

Het was echter niet voldoende om een zitje voor 2025 te bemachtigen, want Sauber, dat vanaf 2026 door het leven zal gaan als het fabrieksteam van Audi, koos ervoor om Nico Hülkenberg en Gabriel Bortoleto aan te trekken voor de komende jaren, waardoor Bottas aan het einde van 2024 noodgedwongen zal moeten vertrekken bij het Zwitserse team.

"Toen Fred vertrok, verdween ook het plan"

Als de tienvoudig Grand Prix-winnaar voor de camera van Viaplay terugblikt op zijn periode bij Sauber, neemt hij geen blad voor de mond. "Toen ik bij het team kwam, was er een duidelijk driejarenplan met heldere doelen voor elk jaar. Dat is waar ik aan mee wilde doen. Maar toen Fred [Frédéric Vasseur, momenteel teambaas Ferrari, red.] vertrok, verdween ook het plan. Er waren geen heldere doelen of zoiets dergelijks. Ik probeerde gewoon mijn best te doen", vertelt Bottas, die stelt dat hij beter niet Alfa Romeo/Sauber had kunnen tekenen. "Het personeelsverloop was ook hoog. Er was een gebrek aan stabiliteit en dit zorgde voor onrust. Ik zat gewoon in een moeilijk parket. Achteraf had ik me misschien beter niet bij dit team moeten aansluiten. Maar achteraf is het makkelijk praten."

Test- en reservecoureur bij Mercedes?

Het is echter nog niet duidelijk wat de Fin volgend jaar zal gaan doen. Eerder gaf hij al aan nog niet klaar te zijn met de Formule 1, en misschien is er ook nog een kans om in de koningsklasse van de autosport actief te blijven. Volgens geruchten zou de 35-jarige aan de slag kunnen bij Mercedes als test- en reservecoureur, maar waarom zou hij dat willen als hij zelf niet mag racen? "Als ik thuis op de bank ga zitten, heb ik sowieso nergens kans op", legt de Sauber-coureur uit. "Maar als ik aanwezig ben en bezig blijf, zoals tests uitvoeren en dergelijke, dan kan er zich een kans voor blijven doen. Maar als coureur moet je niet langer dan een jaar wegblijven uit de Formule 1. Zoiets zou hooguit één jaar kunnen."