Horner vindt dat Verstappen de wereldtitel verdient

Max Verstappen kan dit weekend in Las Vegas zijn vierde wereldtitel gaan pakken. In de eerste twee vrije trainingen had Red Bull echter de nodige problemen, maar er kan nog veel gaan gebeuren. Christian Horner stelt ieder geval dat er geen coureur is die de wereldtitel meer verdient dan Verstappen.

Verstappen kan dit weekend de genadeklap gaan uitdelen in de titelstrijd met Lando Norris. Voorafgaand de sessies wilde Verstappen nog niet te vroeg juichen, en zijn realisme werd werkelijkheid. In de eerste twee vrije trainingen in Las Vegas had Red Bull de nodige problemen. Verstappen noteerde in de eerste training nog een vijfde tijd, maar in de tweede training kwam hij niet veel verder dan de zeventiende tijd.

Geweldige races

Red Bull-teambaas Christian Horner is in ieder geval lovend over Verstappen. Gevraagd naar de mogelijke vierde wereldtitel van Verstappen, begint Horner met een complimentenregen bij F1 TV: "We nemen niets voor lief. We moeten eerst zorgen dat we de laatste drie races competitief blijven. Maar Max was briljant dit jaar. Hij heeft geweldige races gereden, zoals in Brazilië een paar weken geleden."

Verdienen

Horner zag Verstappen dit jaar meerdere keren schitteren. Ondanks de mindere maanden, zag Horner dat Verstappen altijd bleef presteren: "Max liet zich nooit gek maken. Op de dagen dat hij niet kon winnen, eindigde hij wel op het podium. Hij is enorm constant geweest. Ik denk dat hij buitengewoon was. Hij heeft dit jaar alsnog meer races dan elke andere coureur gewonnen of nog kan winnen. We begonnen dit jaar heel sterk, maar ze kwamen sterk terug. Er zijn nog drie races te gaan en er zijn nog genoeg punten te verdelen, maar er is geen coureur die het dit jaar meer verdient dan Max."

Constructeurstitel

Horner blijft daarnaast enorm ambitieus. De Britse Red Bull-teambaas aast namelijk op de dubbel: hij wil ook de constructeurstitel winnen. Dit lijkt echter uit te draaien op een tweestrijd tussen McLaren en Ferrari, maar Horner wil nog niet opgeven: "Als team zijn we altijd gefocust gebleven op wat het doel is. We hebben dit jaar moeilijke momenten meegemaakt, zeker rond de zomer. McLaren haalde ons in, Ferrari kwam erbij en Mercedes was er soms ook bij."